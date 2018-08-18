seçki Önümüzdeki Yıllarda İzleyeceğimiz Stephen King Uyarlamaları Usta yazar Stephen King'in elinin değdiği her şey sinemaya ve televizyona taşınıyor. IMDb'ye baktığınızda Stephen King Uyarlamaları ve projelerinin bitmediğini, bitmeyeceğini fark edebilirsiniz....

haber Spielberg, The Talisman Filmini Birkaç Yıla Hazır Hale Getirmeyi Umuyor Biri sinema ve televizyonun, diğeri edebiyatın iki dev ismi Steven Spielberg‘le Stephen King yıllardır Hollywood’ta olmalarına rağmen bir türlü beraber bir film yapamamışlardı. Aslında iki usta ismin yolları The...

haber Der goldene Handschuh: Fatih Akın’ın Sıradaki Filmi Seri Katil Gerilimi Bu yıl Diane Kruger’lı In the Fade filmiyle karşımıza çıkan Fatih Akın’ın sıradaki filmi açıklandı. Aslında Akın daha önce Instagram hesabından Kürtlerle ilgili bir film çekeceğini duyurmuştu ama belli...