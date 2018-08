2017’de vizyona giren In the Fade‘le Altın Küre ödülünü kazanan Fatih Akın daha önce duyurduğu projesi The Golden Glove/Der Goldene Handschuh‘un çekimlerine memleketi Almanya’da başladı. In the Fade‘te Neo Nazi terörünü işleyen Akın bu kez geçmişe, 70’li yıllara dönüp şu an yaşadığı mahallesinde o dönemlerde işlenen seri cinayetleri anlatacak. Akın filmini aynı adlı kitaptan uyarlıyor. Kitap seri katil Fritz Honka‘nın 1970-75 yılları arasında dört kadını öldürmesini kronolojiyi bozmadan anlatıyor. Honka öldüreceği kadınları Zum Goldenen Handschuh adlı barın müdavimlerinden seçiyordu. Katili Jonas Dassler oynuyor. Slasher türündeki filmi 2019’da izleyeceğiz. Akın bu filmden sonra ilk İngilizce/Hollywood filmi, Stephen King uyarlaması Firestarter‘ı çekecek.