“Temizlikçi kadın, içine düştüğü zor durum nedeniyle kurtuluşu kiralık/seri katil olmakta bulur” cümlesi daha ilk andan Nikita’yı hatırlattı herkese… Netflix’in yeni dizisi Fatma, Luc Besson filmografisindeki belirli filmlerle benzerlikler taşıyor. Bu benzerlikler, esinlenme veya çalma düzeyinde değil tabii ki… Daha çok “Fransız yönetmen Türkiye’de bir film/dizi çekseydi, nasıl olurdu?” sorusunun yanıtını alıyor gibiyiz. Benzerlikleri kısaca özetlersek durum daha iyi anlaşılır.

– Güçlü kadın karakter kullanımı Besson’a özgü değil tabi. Ama Besson’un güçlü kadın karakterlerin karşısındaki erkekleri karikatürize etmesi, hiç derinliği olmayan, manyaklık derecesinde şiddet düşkünü tipler yaratması, Fatma’da da karşımıza çıkıyor. Dizide Burcu Biricik’in oyunculuğu öne çıkıyor çünkü diğer karakterlerin neredeyse tamamı sadece senaryo aksın diye diziye eklemlenmiş. Nikita ve Lucy’de benzer tercihler yapıldığını gördük. Sadece Leon’da iki güçlü karekterin etkileşimini izlemiştik. Leon’da bir de Stansfield gibi çok güçlü bir kötü karakter vardı.

– Fatma’yı izlemeye başladıktan 15 dakika sonra belirli mantık hataları gözünüze çarpıyor. Bunlar özensizlikten değil de, tempoyu düşürmemek, dizinin sonuna doğru güçlü kadın karakterin etkileyiciliğini arttırmak için yapılmış gibiler. Mafyatik bir dünyada bir kadının elini kolunu sallaya sallaya önüne geleni temizlemesi, polisin ve kötü karakterlerin aptallığı, yok artık dedirtecek rastlantılar bilerek tercih edilmiş gibi… Bu özellikleriyle sarsak karakter Lucy’nin boyutlar aşan yolculuğu arasında paralellikler var dikkat çekiyor.

– Dizinin kurgusu, belirli sahnelerdeki çekim teknikleri, senaryonun hızlı akışı da Besson filmlerini andırıyor. Fatma’nın bazı sahnelerinin, ülke dizi sektörünün standartlarının üzerinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Tempo açısından Hollywood değil, Run Lola Run gibi bir Avrupa aksiyonu izlediğimizi söyleyebiliriz. Dizi Almanya’da çekilse ismi Öldür Fatma Öldür olabilirdi.

Fatma’nın Bessonvari yönleri dışında başarılı olduğu ve farklılaştığı alanlar da var. Burcu Biricik’in oyunculuğu izleyenlerin büyük bölümünün takdir ettiği bir artı. Dizinin her bölümünde heyecanın hiç düşmemesi, yerli dizilerde sıkça gördüğümüz uzun diyalogların kullanılmaması, dizinin verdiği sosyal mesajların çok didaktik olmadan senaryoya yedirilmesi diğer artı puanlar. Ancak karakter derinliği, mantıksal düzlemde ilerleyen bir senaryo ve olay örgüsü arayan izleyicilerdenseniz Fatma’ya pek yaklaşmamanızı öneririz, sizin için tehlikeli olabilir.