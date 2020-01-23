Rick Remender’in çizgi dizisi Fear Agent, Amazon, Peacock, HBO Max arasında büyük bir mücadeleye sahne olmuş ve en sonunda hakları Amazon almıştı

Son Fear Agent Heath Huston’ın galaksilerarası, bol bol aksiyon, kadın ve alkol içeren maceralarını anlatan çizgi roman serisi The Boys’a hayat veren Seth Rogen ve Evan Goldberg’e teslim edildi. Matt Tolmach, David F. Sandberg, Mattson Tomlin yazar ve yönetmen olarak pilot bölüme destek veriyorlar. Çizgi romanın yaratıcısı Remender de yapımcılar arasında…