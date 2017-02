Federico Fellini: The Birds Amerika’dır!

İtalyan usta Federico Fellini, Alfred Hitchcock’un gösterime girdiği ilk haftalarda başarılı olmayan filmi The Birds’ün haksızlığa uğradığını savunanlardandı. Fellini, o günlerde The Birds’ün neden bir başyapıt olduğunu şu sözlerle anlatıyordu:

“Filmi izledim, ilk günlerde çok izlenmemiş ve bazı eleştirmenler de kötü şeyler yazmışlar. Tamamen saçmalık. Bana göre harika bir film. Daha doğru bir terim kullanmam gerekirse bir başyapıt. Bilimsel berraklık, sterilize kalitesiyle izlediğim tüm amerikan filmleri arasında ABD’yi en iyi anlatan film, neredeyse bir belgesel.”

“Amerika’da 4-5 kez bulundum. Her zaman uyarıcı ama aynı zamanda çelişkili izlenimlerle geri döndüm. Dışarıdan biri ülkeye girdiğinde bir rüyayı yaşamaya başlıyor. New York bana sanki benim hayatımın parçalarıyla yapılmış bir kent gibi göründü. Kendi gözlemlerimle söyleyebilirim ki, ABD’yi en iyi anlatan film The Birds. Amerika’da gördüğüm ve hissettiğim atmosferi, filmin başından sonuna kadar yaşadım.”