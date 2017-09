İkinci filmi City of God‘la ünlenen, daha sonra Hollywood’ta The Constant Gardner, Blindness ve 360 filmlerini çeken yetenekli yönetmen Fernando Meirelles altı yıldır memleketi Brezilya’da dizilerle meşgul durumda. 360‘tan beri film çekmeyen yönetmen sonunda Amerika’ya dönüp bir film için kameranın arkasına geçecek. Başlıkta da belirttiğim gibi Meirelles’in sıradaki filmi The Pope. Netflix için çekilecek bu filmin başrolü usta aktör Jonathan Pryce’a teslim edildi. Pryce, Roman Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis’i oynayacak. İkinci başrolse 360 filminde ilk kez Meirelles’le çalışan Anthony Hopkins’e teklif edildi. Aktör teklifi kabul ederse Papa Benedict’i oynayacak.

Darkest Hour‘ın senaristi Anthony McCarten’ın kaleme aldığı The Pope, Benedict’in yeni papa olarak seçilmesine, daha sonra istifa etmesine, bunun üzerine Arjantinli Jorge Mario Bergoglio’nun ilk Cizvit papa oluşuna odaklanacak. Filmin çekim tarihi açıklanmadı.