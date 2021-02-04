Efsanevi şarkıcı Peggy Lee’nin hayatı Todd Haynes’in hazırlıkları yeniden hızlanan filmi Fever ile sinemaya taşınacak.

Filmin yapımcıları arasında Marc Platt, Reese Witherspoon ve henüz kesin olmamakla birlikte Billie Eilish var. Ön hazırlıkları devam eden filmin başrolü için Michelle Williams düşünülüyor.

Film için 10 yılı aşan bir süredir hazırlıklar sürüyordu. Orijinal senaryonun yazarı Nora Ephron’un ölümü uzun bir süredir projenin rafa kalkmasına neden olmuştu. Hakları elinde bulunduran Fox’un Disney tarafından satın alınması süreci uzatırken, MGM’in devreye girmesiyle hazırlıklar hızlandı.

Little Willie John’un bestesi Fever ile uluslararası şöhrete kavuşan Lee’nin 70 yıla uzanan müzik yaşamı 2002’deki ölümüyle son bulmuştu.