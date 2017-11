Gelecek yıl Marvel sinematik evreninin 10. yılı olacak. Evren, Iron Man filmiyle 2008’de başlamıştı. Marvel bu on yıla 17 (Black Panther ve Avengers: Infinity War‘u da dahil edersek 19) film sığdırdı, 13.4 milyar dolar hasılat elde etti. Peki yolun sonu yakın mı? Hayır, MCU daha uzun yıllar devam edecek. Marvel’ın başkanı Kevin Fiege eski açıklamalarında 2025’e dek planlarının olduğunu belirtmişti. Bu hafta Vanity Fair dergisiyle yaptığı röportajda hazırlık aşamasında 20 filmin olduğunu açıkladı. 7000’den fazla karaktere sahip olan Marvel büyük değişikliklere gebe. Fiege, “22 filmimiz var, 20 filmse şu an hazırlık aşamasında, ki bu filmler daha önce yapılanlardan tamamen farklı,” diyor. Marvel şu aralar mekân ve zaman açısından 17 filmde gösterilen dünyalardan farklı olanlarını kurmakla meşgul.

Fiege, Avengers 4‘u ise final film olarak nitelendirmiş. Bu filmle birlikte evrende büyük değişiklikler olacak. Hep belirtildiği gibi bazı oyuncular evrene veda edebilirler. Haberlere göre Chris Evans, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner ve Chris Hemsworth’un kontratları bu filmle sona erecek. Ama bu oyunculardan bazıları kontratlarını yenileyebilirler. Mesela Evans evrenden ayrılmak istemediğini birkaç kez belirtmişti. Fiege, “İki farklı dönem olacak. Avengers 4‘dan öncesi ve sonrası. Biliyorum, izleyicilerin bekledikleri gibi olmayacak,” diyor Avengers 4 için. Son Avengers filmleri 27 Nisan 2018 ve 3 Mayıs 2019’da vizyona girecek.