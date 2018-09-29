Venedik'te ilk gösterimi yapılan ve çok beğenilen Bradley Cooper'ın yönettiği ve Lady Gaga ile başrolü paylaştığı A Star is Born'un vizyon tarihi yaklaştıkça, filmden paylaşılan görüntüler de artıyor....

Her yıl bazı temalar popüler oluyor ve bir akım haline gelip benzer konularla pek çok film hazırlanıyor. Bu yılın ortak teması da Müzik Filmleri gibi görünüyor....