Pablo Larrain’in Mariana Di Girolamo, Cristian Suares, Gael García Bernal, Paola Giannini ve Santiago Cabrera’ya başrolleri verdiği Ema, gösterildiği festivallerde övgülere boğuluyor. Bir çocuğu evlat edinmeye çalışan bir çiftin, işler kötü gidince yaşadıklarını anlatan yapım, aynı zamanda olağanüstü bir dans ve müzik filmi olarak dikkat çekiyor.

Filmin fragmanlarında da kullanılan E$tado Unido’nun Stéphanie Janaina ile birlikte ortaya kaydettiği REAL, Mariana Di Girolamo ve arkadaşlarının olağanüstü danslarıyla da bir araya gelince, sanki ortaya ayrı bir kısa film çıkmış. José Luis Vidal ve Mónica Valenzuela’nın koreografisiyle kent ve dans bir araya gelmiş…