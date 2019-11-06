CGI teknolojilerinin ilerlemesiyle “Kaybettiğimiz veya hiç var olmayan bir oyuncu bir filmde başrol oynayabilir mi?” sorusu çok sorulmaya başlamıştı. Finding Jack isimli film ölümünden 60 yıl sonra sanal bir James Dean ile bu soruya yanıt olmaya çalışacak.

Filmin yönetmenleri Anton Ernst ve Tati Golykh, şu ana kadar yaşadıkları deneyimi “Oyuncu seçim süreci çok ilginç oldu. Karışık duygulara sahip bir karakteri iyi yansıtacak bir oyuncu arıyorduk. Bu konuda sinema tarihinin en iyilerinden birini seçme şansını yakaladık” sözleriyle anlattılar.

Dünyanın sayılı VFX şirketleri Imagine Engine ve MOI Worldwide’ın, ailesinden gerekli izinleri alarak, fotoğraflarından ve görüntülerinden oluşturacağı James Dean, filmde 10 bin köpeği kurtarmaya çalışan bir askeri oynayacak. Vietnam Savaşı’nda binlerce köpeği cepheye götüren, bakım masrafları çok artınca görevlerinden azleden ve ülkeye geri götürmeyip yabancı bir ülke topraklarında bırakan ABD Hükümeti’nin acımasızlığını, köpeklere yardımcı olmaya çalışan askerlerin gözünden izleyeceğiz.

Gareth Crocker’ın kitabından uyarlanan filmin senaryosunu Maria Sova yazdı… Film 11 Kasım 2020’de gösterime girecek.