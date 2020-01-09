TV tarihinin en çok tartışılan, en çok eleştirilen kararlarının başında Firefly’ın iptal edilmesi geliyordu. Firefly fanları yıllardır yayın haklarının sahibi Fox’a olan tepkilerini hiç dindirmediler. Sayısız kampanya ile geri dönüşünü beklediler.

Platformların art arda açıldığı ve içerik ihtiyacının zirve yaptığı günümüzde diziyle ilgili söylentiler kulaktan kulağa yayılıyordu. Fox’un eğlence programları ve dizilerinden sorumlu başkanı Michael Thorn, ortalığı ayağa kaldıracak açıklamayı yaptı:

“Şu anda Firefly’ı yeniden canlandırmaya hazırız. Ama doğru nedenlerle yaptığımızdan ve iyi bir hikayeye sahip olduğumuzdan emin olmalıyız”

“Elimizdeki klasik yapımlara ne zaman baksak, yayınlandıkları tarihlerle çok uyumlu olduklarını ve bunun için başarılı olduğunu görüyoruz. Ben şahsen Firefly’ı çok severdim, her bölümünü tekrar tekrar izledim. Fox’ta çoğu zaman güçlü bir uzay dizisi oldu ve ikincisini yayınlamak riskli geldi. Genel sorun bu diye düşünüyorum”