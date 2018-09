Aya ayak basan ilk insanın, Neil Armstrong’un öyküsünü anlatan First Man’den son geniş fragman da yayınlandı. Farklı öykülere sahip filmleriyle son yıllarda en iyi film oscar’ının ucundan dönen Damien Chazelle’in, Josh Singer ile birlikte James R. Hansen’ın First Man: The Life of Neil A. Armstrong kitabından uyarladığı yapım Ryan Gosling’in performansı üzerine kurulmuş gibi… Gosling’e Jason Clarke, Claire Foy, Kyle Chandler, Corey Stoll, Ciarán Hinds, Christopher Abbott, Patrick Fugit ve Lukas Haas eşlik ediyor.

Toronto’da ilk gösterimi yapılan film, çok iyi eleştiriler almış ve şimdiden oscar’ın favorilerinden biri olmuştu.