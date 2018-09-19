haber Ryan Gosling İkinci Kez Yönetmenlik Koltuğuna Oturacak Prestijli filmlerde rol alan aktör Ryan Gosling 2014 yılında ilk filmi Lost River‘ı çekmiş ama olumlu eleştiriler alamamıştı. Bağımsız bir film olan Lost River‘dan sonra Gosling yönetmenliğe devam etmek...

haber Elle Fanning ve Nicholas Hoult, Catherine the Great Dizisinde Rol Alacaklar Hollywood bu aralar Rus çariçe Büyük Katerina‘yla ilgili üç proje hazırlıyor. Catherine the Great adı verilen, şu an yönetmensiz olan filmde çariçeyi Keira Knightley oynayacak. Öte yandan çekimlerine bu...