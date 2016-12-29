Genç yönetmen Damien Chazelle sıradaki filmi First Man‘in başrolünü Ryan Gosling’e teslim etti. İlk kez bu yıl La La Land müzikalinde çalışan Chazelle-Gosling ikilisini tekrar buluşturacak bu film, Neil Armstrong’un aya ilk kez ayak basmasına odaklanacak. Film, James Hansen’in yazdığı aynı adlı kitaptan uyarlanacak. Senaryoyu geçen yılın bol ödüllü filmlerinden Spotlight‘ın senaristi Josh Singer kaleme alacak. Çekimlere 2017’de başlanacak ama tam tarih şimdilik belli değil. Film yüksek ihtimalle 2018 sonbahar veya kışına yetişecek. Türden türe atlayan Chazelle ilk kez uzayda geçen bir film çekmiş olacak.