İngiliz aktör Idris Elba durmadan çalışmaya devam ediyor. Arka arkaya Guerrilla mini dizisi, The Dark Tower, Thor: Ragnarok, The Mountains Between Us, Molly’s Game filmlerinde rol alan Elba bu filmleri tamamladıktan sonra araya Five by Five adlı mini diziyi de sığdırdı. Her bölümü 3-5 dakikadan oluşan, beş bölümlük, beş karakterli bir mini dizi Five by Five. Elba dizinin ilk bölümünde ve beşinci bölümün son sahnesinde rol aldı. Aktör dizinin yaratıcılığını da, yürütücü yapımcılığını da üstlendi. BBC Three dizinin beş bölümünü de internette geçen ay yayınladı. Dizinin tüm bölümleri aynı günde geçiyor, her bölüm farklı karakterlere (beş karaktere) odaklanıyor. İlk bölümün merkezinde Ash, ikincide Chloe, üçüncüde Lucas, dördüncüde Janine ve beşincide Michael yer alıyor. Tüm bölümler aşağıda.

