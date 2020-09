Five Eyes, aksiyon ve macera sinemasının en uyumlu ikililerinden Guy Ritchie ve Jason Statham’ı yeniden bir araya getiriyor.

Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, Revolver ve son olarak Wrath of Man’de birlikte çalışan ikili bu sefer bir casus filmini yönetecek ve başrolü oynayacak. Statham karizmatik bir MI6 ajanı Orson Fortune’u canlandıracak. Kahramanımız, Five Eyes isimli uluslararası bir gizli servisle çalışmaya başlayacak ve olaylar gelişecek. Senaryo Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazıldı. Çekimler, Avrupa’da ekim ayında başlayacak.