DC, Comic-Con’daki panelini gerçekleştirdi. Panelin başlangıcında Wonder Woman 2‘nun çekileceği resmi olarak duyuruldu. Sürpriz olmayan bu duyurudan sonra The Flash filminin durumu güncellendi. Panelde The Flash‘in yönetmeni açıklanmadı ya da çekim ve vizyon tarihleri. Belli ki halen yönetmen belirlenmemiş. Belli olan şeyse filmin konusu. Flashpoint adıyla gösterilecek filmin konusu şöyle: Barry’nin annesi öldürülür. Bunun üzerine Barry zamanda yolculuk yapar, annesinin ölümünün önüne geçer. Şimdiki zamana döndüğünde annesi yaşıyor ama dünya kabustan farksız bir döneme girmiştir. Daha önemlisi Justice League (Batman, Aquaman, Wonder Woman ve Cyborg) yok olmuştur. Barry işleri düzeltmeye çalışır, olaylar gelişir.

Dün akşam The Hollywood Reporter asparagas bir haber yayınladı. Haberde Ben Affleck’in Batman rolünü bırakacağı, The Batman filminde rol almayacağı, DC’nin bu ayrılıştan sonrasını şekillendirmeye çalıştığı yazılıyordu. Demin Affleck, Comic-Con’da bu rolün efsanevi bir rol olduğunu, bu rolü aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyip bu söylentileri yalanladı. Reeves’le anlaşamadığı şeklindeki dedikoduları da “Reeves istese maymunu dahi oynarım,” cümlesiyle yalanladı. Yani Affleck bir yere gitmiyor gibi görünüyor. Comic-Con’dan öğrendiklerimiz bunlar.