For All Mankind: Ya Uzay Savaşı Devam Etseydi

Apple TV+ dizisi alternatif bir evrende uzay yarışını sürdürüyor.
yazar: 26 Eylül 2019

Etkileyici bir portföyle kasıma hazırlanan Apple TV+, For All Mankind isimli bilim-kurgu dizisinin tanıtımını hızlandırdı. Aya ilk ayak basanın sovyet kozmonotların olduğu, ABD’nin de buna karşılık vermek için ilk kadını aya göndermeyi planladığı alternatif bir evrende yaşananları izleyeceğiz.

Outlander ve Battlestar Galactica’yla tanıdığımız Ronald D. Moore’un yapımcısı olduğu dizide Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt ve Jodi Balfour başrollerde…
Fragman iyi bir dizi geldiğini gösteriyor gibi…

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kategori:
bakınıztv

yazar: bakınız - Eyl 26, 2019

yazar: bakınız - Eyl 26, 2019

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