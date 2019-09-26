Etkileyici bir portföyle kasıma hazırlanan Apple TV+, For All Mankind isimli bilim-kurgu dizisinin tanıtımını hızlandırdı. Aya ilk ayak basanın sovyet kozmonotların olduğu, ABD’nin de buna karşılık vermek için ilk kadını aya göndermeyi planladığı alternatif bir evrende yaşananları izleyeceğiz.

Outlander ve Battlestar Galactica’yla tanıdığımız Ronald D. Moore’un yapımcısı olduğu dizide Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt ve Jodi Balfour başrollerde…

Fragman iyi bir dizi geldiğini gösteriyor gibi…