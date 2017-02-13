Geçen yıl Cannes’da gösterildikten sonra Altın Kamera ödülünü kazanan, Altın Küre’ye aday olan Divines‘in yönetmeni Houda Benyamina’nın For Assia adını verdiği bir film hazırladığı açıklandı. For Assia, Cezayirli bir devrimciyle Amerikalı bir muhabirin aşkına odaklanacak. Benyamina’nın bu filmi Cezayir’in bağımsızlığı için Fransa’yla mücadele ettiği dönemde geçecek ve 30 yıllık uzun bir zaman dilimini anlatacak. Yönetmen filmini kaleme alırken Djamila Bouhired gibi pek çok Cezayirli kadın devrimciden esinlendiğini belirtti. Benyamina filminin kadın başrolünü isimsiz bir oyuncuya vermeyi planlıyor. Çekimlere 2018’in ilk çeyreğinde başlanacak, film 2019’da gösterime girecek.