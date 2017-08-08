Kiefer Sutherland’in başrolünde sekiz sezon süren 24 dizisi 2010’da sona ermiş, 2014’te 12 bölümden oluşan bir mini diziyle Sutherland’in başrolünde 24: Live Another Day adıyla, iki yıllık aradan sonra bu yıl bu kez yeni bir başrolle -Corey Hawkins- ve 24: Legacy adıyla ekranlara dönmüştü. Ama Sutherland’in başrolde olduğu son zamanlarda dahi eski reytinglerini yakalayamayan dizi, yeni başrolle daha da az izlenmişti. Bizler dizinin devam etmeyeceğini düşünürken Fox’tan tersi açıklama geldi.

Fox dizinin yapımcısı Howard Gordon ve yaratıcıları Joel Surnow ve Brian Grazer’la yeni sezon için görüşmelere başladığını açıkladı. Fox diziyi yeni bir oyuncu kadrosuyla devam ettirmeyi planlıyor. Yani Legacy‘nin başarısızlığının faturasını oyunculara kesti, yeni kadroyla başarılı olacağını düşünüyor Fox. Diziyi antoloji dizisine dönüştürmeyi görüşüyorlar. Yani yeni kadro, yeni öyküyle dizi devam edebilir. Haberlere göre yeni sezonda CTU’ya yer verilmeyebilir. Henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini belirtmek gerek. Ama Fox yüksek ihtimalle bir kez daha kadroyu yenileyerek şansını deneyecek.