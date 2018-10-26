Matthew Vaughn şu sıralar Kingsman evrenini yeni filmlerle genişletmekle meşgul durumda. Daha önce açıklandığı üzere Kingsman 3 serinin son filmi olacak. Taron Egerton ve Colin Firth bu filmde son kez Eggsy’le Hart’ı oynayacaklar. Vaughn bu filmden sonra spinoff filmlerle meşgul olacak. İlk film Kingsman: The Great Game adını taşıyor. Bu film 1. Dünya Savaşı zamanında geçip Kingsman’in kuruluşuna odaklanacak. Filmin başrollerini Ralph Fiennes ve Harris Dickinson üstlenecek. Fiennes bu filmde Oxford Dükü’nü, Dickinson dükün oğlu Conrad’ı oynayacak. Film Conrad’ın ülkeyi kurtarma çabalarını anlatacak. Fiennes ve Dickinson’ı önce Kingsman 3‘te görebiliriz. Vaughn bu iki filmi arka arkaya çekmek istiyor. Kingsman 3 8 Kasım 2019’da vizyona girecek, The Great Game‘in tarihi henüz belli değil.

Gelelim yeni haberlere. Pek de güvenilir bir site olmayan, daha önce pek çok asparagas haber yapan ThatHashTagShow sitesi, Fox’ın Rachel Weisz ve Brad Pitt‘i istediğini öne sürdü. Habere göre The Great Game‘de Conrad’ın dadısı Polly rolü için Weisz, Rus Grigori Rasputin rolü için Amerikalı Pitt düşünülüyor. Bu iki oyuncuyla da iletişime geçilmemiş, görüşmelere başlanmamış. Dolayısıyla Polly ve Rasputin rolleri başkalarına teslim edilebilir. Rasputin’e dönersek… 1. Dünya Savaşı zamanında yaşamış gerçek birisi.

Sitenin haberine göre The Great Game‘deki diğer karakterler şunlar: Zalim Shepherd, Shepherd için çalışan, Avusturya Arşidükü Ferdinand’ı suikastla öldüren 19 yaşındaki Gavrilo Princip, Almanya doğumlu Fransız ajan (çift taraflı ajan) Margaretha Zelle, diğer adıyla Mata Hari ve İrlandalı efsane General Herbert Kitchener. Haber doğruysa Vaughn bu filmde 1. Dünya Savaşı’ndaki gerçek kişilere yer verecek. Bakalım haber doğrulanacak mı.