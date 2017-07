Ridley Scott’ın bilimkurgu türüne de, Alien serisine de döndüğü Prometheus filmi olumsuz eleştirilere rağmen 403 milyon dolar kazandırmış ve Fox’ı sevindirmişti. Ama bu filmin devamı olan Alien: Covenant beklentileri karşılayamadı. Hem daha da olumsuz eleştiriler almış, hem de Prometheus‘ın aksine sadece 232 milyon dolar kazandırabildi. Haliyle Fox da serinin geleceğini gözden geçirmeye karar verdi.

Scott bir röportajında dört film daha çekmek istediğini belirtmişti. Ama sonra iki film çekip seriyi bitireceğini dillendirdi. Hatta çekimlere 2018’in ilkbaharında başlamayı planlıyordu ama Covenant beklenen hasılatı getirmediğinden üçüncü film çekilmeyebilir. Şimdilik bunun belli olmadığını belirtmek gerek. Scott şu sıralar All the Money in the World‘ün çekimleriyle meşgul durumda. Bu filmi bu yıl izleyeceğiz. Sonrasındaysa The Playlist’in haberine göre The Cartel filmini çekebilir. Sonraki projesi The Cartel olursa yakın zamanda (2020’den evvel) yeni bir Alien filmi vizyona girmeyecek. Bakalım Fox sıradaki Alien filmini onaylayacak mı, yoksa seriyi iptal mi edecek. Bekleyelim görelim.