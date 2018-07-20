Usta yazar H.G. Wells‘in klasik bilimkurgu romanı Dünyalar Savaşı / War of the Worlds tekrar tekrar uyarlanıyor. Steven Spielberg’in Tom Cruise’un başrolünde uyarladığı bu roman Fox ve BBC tarafından tekrar dizileştirilecek. BBC’nin mini dizisinin çekimleri tamamlandı. Başrolleri Eleanor Tomlinson‘la Jonathan Aris‘in üstlendiği bu mini dizi üç bölümden oluşuyor. Dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Fox’ın uyarlamasıysa bugün duyuruldu. Fox romanı 8 bölümlük bir diziye dönüştürecek. Diziyi BAFTA ödüllü senarist Howard Overman kaleme aldı. Çekim öncesi hazırlıklara başlanmış durumda. THR’nin haberine göre çekimlere sonbaharda başlanacak. Fox bu dizi için Studiocanal’la işbirliği yapıyor. Dizi 2019’a yetişebilir. Bu arada MTV 2016 yılında romanı dizileştireceğini duyurmuş ama sonra bu projeden yeni bir haber gelmemişti.