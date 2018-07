Fox’ın X-Men evreninde işler yolunda gitmiyor. Bu yıl vizyona gireceği duyurulan Dark Phoenix‘le The New Mutants ek sahnelerin yazımı ve çekimi nedeniyle 2019’a (şubat ve ağustosa) ertelenmişlerdi. Fox iki filmin de test gösterimlerini yaptığında olumsuz tepkiler almıştı. Mesela korku filmi olarak hazırlanan The New Mutants izleyicileri korkutmamış. Filmden hiçbir şekilde memnun kalmayan Fox filmin yarısını baştan çektirmeye, filme 1-2 yeni karakter eklemeye karar vermişti. Şu sıralar çekimler Josh Boone‘un yönetmenliğinde devam ediyor. Dark Phoenix‘e gelirsek… Fox bu filmin finalini sevmediği için ağustos-eylülde finali tekrar çektireceğini açıklamıştı. Ama finalin tekrar çekiminin pahalı olmayacağı (10 milyon dolardan az) belirtilmişti.

Bu aralar ortaya çıkan söylentilere göreyse Fox yeni bir Fantastic Four vakası istemediğinden iki filmi de iptal etmeyi düşünüyor. Söylentilere göre iki film de F4 filmi kadar kötüymüş. WeGotThisCovered sitesinin derlediği söylentilere göre The New Mutants başta çizgi-romana epey sadıkmış ve standart bir süper kahraman filmiymiş. Filmin finaline doğru sentineller X-Mansion’a saldırıyorlarmış ama bu saldırı sahneleri çok pahalı bulununca Boone yeni bir fikre Fox’ı ikna etmiş. Derken çizgi-romanların fanı olmayan Boone filmini çizgi-romandan epey farklılaştırmış. Gene söylentilere göre yönetmen ekibini sürekli rahatsız ediyormuş. Neyse, ortaya çıkan film izlenmeyecek derecede sıkıcıymış, filmin tek artısı oyuncuların iyi performanslarıymış. Ama oyuncular arasında da sorunlar varmış, Anya Taylor-Joy diğer oyuncularla geçinemiyormuş. Bütün bunlar da Fox’ı “filmi iptal mi etsek?” düşüncesine yönlendirmiş. Tabii bu söylentiler doğru mu, uydurulmuş mu bilemiyoruz ama bilhassa bu filmde sorunlar yaşandığı yadsınamaz bir gerçek. Şurada yazmıştık.

Bu arada söylentilere göre Logan‘da Laura’yı oynayan Dafne Keen‘in The New Mutants‘ta da küçük bir rolü varmış. Ama söylentilere göre film iptal edilirse Keen ve yeni mutantlara X-Force filminde yer verilebilirmiş. Gelelim Channing Tatum’lı Gambit‘e. 2016’da vizyona girmesi planlanan bu film üç yönetmen eskitmiş, senaryosu defalarca kez yazılmıştı. Söylentilere göre Fox bu filmi de iptal etmiş. Şaşırtıcı bir gelişme olmaz. Zira halen yeni yönetmen açıklanmadı. Bakalım Fox gerçekten de bu üç filmi iptal mi edecek, yoksa yeni F4 vakalarını göze alıp filmleri vizyona çıkartacak mı?