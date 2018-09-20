2018 sözde X-Men’in yılı olacaktı. 2017’de Fox üç X-Men filminin 2018’de vizyona gireceğini açıklamıştı: Deadpool 2, Dark Phoenix ve New Mutants. Bu filmler belirlenen tarihlerde vizyona girerken Fox da X-Force filminin çekim öncesi hazırlıklarıyla meşgul olacak, Gambit‘i de çektirecekti bu yıl. Ama tüm planlar sırayla altüst oldu. Fox, New Mutants‘ın ilk kurgusunu hiç beğenmedi, bu yaz filmin yarısını baştan çektirdi. Dark Phoenix‘in finalini beğenmedi, bu ay finali baştan çektirdi, iki filmi de bu yüzden 2019’a (Şubat-Ağustos) erteledi. X-Force‘un çekimleriyse 2019’a ertelendi. Esas konumuz Gambit ise üçüncü yönetmenini de (Gore Verbinski) kaybedince iptaline kesin gözüyle bakılmıştı.

Söylentilere göre Fox üç yıldır çekilemeyen, üç yönetmen (Doug Liman, Rupert Wyatt, Verbinski) eskiten, senaryosu defalarca kez kaleme alınan Gambit‘ten vazgeçmiyor. Söylentilere göre Fox resmen Disney’in şemsiyesi altına girmeden önce bu filmi de çektirmek istiyor. Fox 2019 yazında resmen Disney’in olacak, Gambit‘in çekimlerineyse 15 Şubat 2019‘da başlanacağı söyleniyor. Fox son bir kez şansını denemek ve bu filmi satıştan önce çektirip vizyonunu garantilemek niyetinde olabilir -söylentiler doğruysa tabii-. Disney, Fox’ın çekimleri başlayan ve başlamak üzere olan Fox filmlerini iptal etmeyeceğini açıklamıştı. Bu arada filmin vizyon tarihi Haziran 2019 olarak gözüküyor, eğer film iptal edilmezse vizyon tarihi 2020’ye ertelenecektir, zira 2019’a yetişmesi mümkün değil.

Fox-Disney birleşmesinden bahsetmişken… Disney’in CEO’su Bob Iger, THR’nin X-Men’le ilgili sorularını yanıtlamış. “Marvel, Fox’ın X-Men evrenini nasıl devralacak? Kevin Feige [bu evrende de] her şeyi denetleyecek mi?” sorusuna “Bence mantıklı olan tek şey bu,” şeklimde cevap vermiş Iger. CEO röportajda özetle iki tane Marvel evreni olmayacağını söylemiş. Yani X-Men evreni resetlenip MCU’ya dahil edilecek. “Deadpool, Avenger olabilir yani?” sorusuna ise “Kevin’ın pek çok fikri var. Bunun da o fikirlerden olduğunu öne sürmüyorum. Ama kim bilir?” cevabını vermiş.

Kısacası henüz Disney’in olmayan Fox satıştan önce yapabildiği kadar X-Men filmi yapmaya çalışıyor, Gambit‘te şansını son kez deneyeceği söyleniyor. Disney ise X-Men evrenini sıfırlamaya hazırlanıyor.