X-Men: Apocalypse gösterime girdikten sonra genelde olumsuz eleştiriler almış, beklendiği kadar yüksek bir hasılat da elde edememişti. Buna rağmen 20th Century Fox stüdyosu evreni nadasa bırakmayacak, yeni filmler ve dizilerle bu evreni daha da genişletecek. Geçtiğimiz haftalarda Fox adını açıklamadığı bir dizinin hazırlıklarına başladı. Senaryosu yazılmaya başlanan, yüksek ihtimal bu yıl çekilecek dizinin X-Men filmleriyle bağlantılı olacağı açıklandı. X-Men serisini tekrar bırakan Bryan Singer’ın bu isimsiz dizinin pilot bölümünü çekeceğini belirteyim.Bu hafta ikinci bölümüyle devam edecek X-Men dizisi Legion bilindiği üzere film evreniyle bağlantılı değil. İki dizinin birbirleriyle bağlantılı olup olmayacakları şimdilik bilinmiyor.

Film evrenine dönersek… Fox’ın bir türlü çektiremediği Gambit‘ten halen bir haber yok. Doug Liman’ın bıraktığı yönetmenlik koltuğunun kime gideceği, filmin bu yıl çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor. Ama diğer projelerdeki sis bulutu dağılmaya başlandı. Yönetmen Josh Boone birkaç ay sonra X-Men: The New Mutants adını verdiği filminin çekimlerine başlayacak. Bu filmde Maisie Williams (Wolfsbane rolünde), Anya Taylor-Joy ve James McAvoy’un rol almaları bekleniyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu film, Profesör X’in okulunun ilk mezunlarına, yani yeni mutantların maceralarına (yüksek ihtimalle gezegeni kurtarmalarına) odaklanacak.

Fox bu yıl iki X-Men filmi çektirecek gibi görünüyor. Diğer proje, Apocalypse‘ta Jane’in gençliğini oynayan Sophie Turner’ın rol alacağı, X-Men: Supernova adıyla anılan proje. Henüz Fox bu projeyle ilgili resmi açıklamayı yapmadı. Yani filmin adı da, yönetmen ve senaristleri de henüz bilinmiyor. Turner’sa BAFTA törenindeki röportajında bu yıl önce birkaç film çekeceğini, bu filmlerden sonra X-Men filminde, en sonunda da Game of Thrones‘un son sezonunda rol alacağını söyledi. Bu filmin Apocalypse‘ın devamı mı olacağı, yoksa The New Mutants gibi spin-off filmi mi olacağı, kontratları sona eren Jennifer Lawrence, Michael Fassbender ve Nicholas Hoult’ın seriye dönüp dönmeyecekleri şimdilik bilinmiyor. Bir yıl önce evrenin senaristlerinden ve yapımcılarından Simon Kinberg’ün Apocalypse‘ın devamının ’90’larda geçeceğini ve Lawrence, Fassbender ve Hoult’ın seriye dönmelerini istediğini söylemişti. Yazıyı Deadpool 2‘yle bitireyim. David Leitch’in yöneteceği filmde Ryan Reynolds’a kimlerin eşlik edeceği açıklanmadı.