Disney geçen yıl satın aldığı 20th Century Fox’ı değiştirip dönüştürmeye hızla devam ediyor. Bu yıl Fox’tan üç mühim haber geldi. İlki: Disney markanın artık eskisi kadar önemli/hayati olmadığını düşündüğünden 80 yıllık “Fox”ı stüdyonun adından çıkardı, logoyu değiştirdi. Bundan sonra stüdyonun adı 20th Century Pictures olarak anılacak. TV departmanındaysa herhangi bir değişim olmadı, “20th Century Fox TV” adı korundu ama filmlerde “Fox” ismine yer verilmeyecek. Bir diğer değişimse yönetim katında gerçekleşti. Yıllardır Fox’ı yöneten Emma Watts, Fox’la, daha doğrusu Disney’le yollarını ayırma kararını aldı.

Bu iki mühim gelişmeyi bir diğeri takip etti. Disney, Fox’ın düşük hasılatlarından sonra bu stüdyodan yılda sadece dört filmi vizyona çıkarmayı kararlaştırdı. Normalde Fox en az yedi filmi vizyona çıkarıyor, TV’ye de eşit bir şekilde odaklanıyordu. Bundan sonraysa stüdyo daha az film üretecek ama Hulu ve Disney+ platformlarına da içerik üretecek. Fox’ın Disney’e geçmeden önceki kötü durumu (beklenen hasılatlarının çok az filmle elde edilmesi) Disney’e geçildikten sonra da devam ediyor olması, bu kararın nedeni olarak gösteriliyor. Fox’ın Dark Phoenix‘i zarar etmiş, Alita‘sı batmasa da beklenen hasılatı elde edememişti. Ford v Ferrari iyi bir hasılat elde etse de Fox’ın zararını kapayamadı. Bu yıl vizyona girecek pahalı filmler Call of the Wild ve The New Mutants‘ın da zarar etmeleri beklendiğinden (Call‘un bütçesi en az 125M$) Disney bu stüdyodan daha az filmi sinemalara çıkaracak.

Görüleceği üzere Disney, Fox’ı değiştirmeye devam ediyor. Disney’in stüdyoyu giderek küçülttüğünü de söyleyebiliriz. Zaten Disney, Fox’ı alır almaz bağımsız film departmanı Fox 2000’ın kepenklerini indirip ekibi de dağıtmıştı. Bu değişim 2020’de de devam edecek.