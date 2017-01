Ridley Scott, kendi sinema yaşamında önemli bir yer tutan seriyi Alien Covenant ile canlandırmaya çalışıyor. Fragman pek umut vermedi.

Ümit Açık: Yine bir süt sağma, bir zamanın efsanesinin etinden sütünden yararlanma filmi. Ne heyecan duyuyorum ne de merak ediyorum. Bol kazançlar ne diyelim.

Haktan Kaan İçel: Alien serisini her ne kadar çok sevsem de ve yine vizyon bulduğunda koşacaksam da, özensiz senaryolar fenalık vermeye başladı. Fragmanda da böyle bir hava var. Sanki aynı filmi tekrar önümüze sürüyorlar ve sadece oyuncu kadrosu değişiyor gibi geliyor. Süper kahraman filmlerinde yapılan olay da sanki o. Özellikle Spiderman serilerinde… Neyse Ridley Scott eski parlak günlerinden uzakta bir yönetmen olarak ismi bana heyecan vermiyor ve taze fikirlere açık olduğu gerçeği var. Bir de artık ben yaşlı Ripley de görmek istiyorum aslında serilerde. Tabi kesin onu başka filme saklamışlardır. Bu yüzden hadi bakalım diyorum. Film yine bir şeylerin özüne yolculuk etmemizi sağlayacak, eskiden gerildiğimiz şeyleri tekrar kullanarak bizi artık geremeyecek. Umarım yanılıyorumdur ve film fragmanın çok çok üzerindedir ama görünen köy kılavuz istemiyor. Açıkçası yine Hollywood bit pazarından medet umup sevilen bir serinin daha ocağına incir ağacı dikecekmiş izlenimi alıyorum. Fassbender’üin de açıkçası artık iyi projeler seçmesi lazım. Son dönemde hep devam filmleri ya da çöp olması muhtemel yapımlara kucak açtı. Formda kalması için klas tercihlere ihtiyacı var. Johnny Depp gibi yaşanınca para için oynarsın Michael, gençliğini iyi işlere ada!

Can Rende: Merak etmiyorum desem yalan olur, asıl şaşırtıcı olan da bu. Zira Ridley Scott’ın bu 10 yılda çektiği hiçbir filmini beğenmedim, Prometheus da dahil. Haliyle bu kadar filmini beğenmezken halen çekeceği işlere az da olsa heyecanlandığımı görünce şaşırıyorum. Prometheus demişken… iyi bir film olabilirdi. Alien’ın öncesine gitmek ve neden ve nasıl o noktaya gelindiğini anlatmak açısından iyi bir fikirdi ama Damon Lindelof her zamanki gibi bu fikri heba etti. Şimdi Alien: Covenant’la bu fikri daha iyi işlemeye çalışacaklar, iyi işlerlerse artık sıkan klişelerine (gene farklı bir mürettebat, gene farklı bir gezegene, gene keşif amacıyla iner, gene ekip, yaratıklara av olurlar) rağmen belki ortalamanın üstüne çıkar. Ama Haktan’ın dediği gibi özensiz bir senaryoyla karşımıza çıkılırsa şaşırmayacağım. Zaten ilk filmin, Prometheus’ın, vasatlığından ve Scott’ın da bir türlü iyi film çekememesinden ötürü beklentim yüksek değil. Bu arada fragmanda rahatsız eden tek şey sonda sevişen çifte yaratığın saldırması. Filmde yüksek ihtimalle yer alacak ama kesilmesini isterdim, zira çok büyük bir klişe. Böylesi bir klişe artık kullanılmamalı. Özellikle 80’lerdeki filmlerde çok sık kullanılır, bir canavar ya da kötü birisi bir araçta, duşta vs sevişen çifte saldırıp onları öldürürdü. Scott’ın bu klişeyi kullanmasını istemem. Onun dışında Haktan’ın Fassbender ile ilgili düşüncelerine de katılıyorum. Alien, X-Men serilerinden uzaklaşıp eskisi gibi iyi projeler seçmeli. Son not: Prometheus serisinin 4. filme kadar devam edeceği, arada Alien 5’in çekileceği açıklanmıştı. Yani Fox muhtemelen kötü filmlerle seriyi sömürmeye 2025’e kadar devam edecek.



Turgay Kaplan: İlk Alien ile ilgili Scott’a bir röportajda ”filmin ilk 50 dakikası boyunca hiçbir şey olmamasından dolayı” bir soru yöneltilmişti; o da ”evet doğru olmuyor ama oldu mu da tam oluyor” gibi bir cevap vermişti. Sanırım bununla söylemek istediği Alien’ın olmazsa olmazı olan yoğun bir tekinsizlik hissiyatıyla izleyici doldurmak ve sonrasında da ona dehşeti yaşatmak fikriydi. Covenant’ın fragmanında tekinsizlik hissiyatı oluşturacak pek bir eser göremedim. Orjinalinin aksine hem gürültülü (ses) hem de kalabalık (görüntü) bir filme benziyor sanırım ondan.

Güzin Tekeş: Ridley Scott ben de her şeye rağmen heyecan uyandıran bir yönetmen hala. Orijinal serinin tadını alamayacağımı bilsem de Alien: Covenant’ı merakla bekliyordum. Doğrusu fragman biraz hayal kırıklığı yarattı, gelişen sinema teknolojisiyle beraber bilim-kurgularından gelişmesini beklemek en doğal hakkımız oysa…