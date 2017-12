Avengers: Infinity War, “mahallede kim varsa, topladım geldim abi” görüntüsündeki fragmanıyla arz-ı endam eyledi.

Yekta Kurtcebe: Açıkçası ne Marvel ne de DC evrenin bu çeşit çeşit CG dolu filmlerine tahammül edemiyorum bir süredir. İyi ile kötü arasındaki savaşı iyice muğlaklaştırdı gibi geliyor. Fakat çoğunluk benimle hemfikir değil. Gencinden yaşlısına (gençler çoğunlukta tabi) Avangers’a bayılıyor herkes. Feed’imde heyecanla bu fragmanı paylaşan insanlar gördüm. Çıkarımım dünyanın acı gerçeklerini görmek istemeyen herkesin bu garip, ne üdüğü belirsiz (uydurma bilim ile doğaüstü olaylar arasında gidip gelen) Marvel dünyasına biat ederek akıllarını boşaltma isteğinin var olduğudur. Efekt parıltısı dışında hiç bir parıltı da görmediğimi belirtmek istiyorum. Benim yakalayamadın Avengers. Umarım bu son filmdir. Sequel’i batasıcalar…

Can Rende: Fanları gibi büyük bir heyecanla beklemiyorum. Ama az da olsa bir merak var tabii. Nedeni de Marvel’ın tüm karakterlerini barındırıyor olması ve 4. filmle beraber final filmi olması. Herkesi izleyecek olmak bir yere kadar eğlendirecektir, 10 yıllık bazı olayları nihayetlendirecek olması da merakın nedeni. Lakin bazı konularda endişem de yok değil. Mesela Fiege sürekli “Film büyük kırılmalara yol açacak, final filmi olacak” diyor, bazı karakterler ölecek falan deniyor ama Marvel hiçbir zaman bu denli karanlık bir evren olmadığı ve karanlık bir evren yapılmak istenmediği için bu gazlamalara pek kanmıyorum (aynı şeyleri Civil War için de söylemişlerdi. Hava alanı sahnesi şaka gibiydi -şakadan geçilmiyordu-). Birileri ölürse şaşıracağım. Bekleyelim görelim. Çok heyecanlandırmamasının nedeniyse artık çizgi-roman uyarlamalarından iyice sıkılmış olmam. Özellikle MCU’nun kopyala-yapıştır filmleri, kötü karakterler ve müzikler konusunda özensiz olunması, mizah dışında pek az şeyin önemsenmesi ve tonlarca efekt nedeniyle beni artık pek heyecanlandırmıyor. Gene de gidip izleyip Yekta Kurtcebe’nin dediği gibi kafayı boşaltırım. İyi bir film olursa da şaşırırım. Bu arada bu son film olmayacak Yekta. Hazırlık aşamasında 20 filmi daha var Marvel’ın. En az 2030’a dek devam eder bu filmler.

Ümit Açık: Cep telefonu modeli gibi sürekli 1-2 ufak değişiklikle güncellenen sinematik evren ve süper kahraman filmleri benim için sinemanın hikaye anlatmaktan uzaklaştığı, kolay paraya yaklaştığı dönemi temsil ediyor. Benim için bunlar yönetmen filminden daha çok yapımcı filmi. Yapımcıların en rahat karar verdiği ve en çok ihya olduğu sinema akımı olabilir. Bu filmlere giderken, sonunda ne olacağını bilmediğimiz bir serüvene değil de, sevdiğimiz gofretten bir tane daha almak üzere bakkala gidiyoruz gibi hissediyorum. Şahsen hiç heyecanlanmıyorum. Heyecanlananlara da saygı duyuyorum çünkü çok fazlalar

Yekta Kurtcebe: Evet, saygı duymak lazım çünkü çoğunluk tarafından linç edilmek denen bir şey var memleketimizde. “Lan gevşek Avengers’a kötü mü diyorsun sen” diyip imitasyon Thor çekiçleriyle, çakma Kaptan Amerika kalkanlarıyla darp etmeyin bizi. İstirham ediyorum.

Gültekin Turgut: Çocukluğu Bilka yayınlarının siyah-beyaz bastığı çizgi romanlarla mutlu olmakla geçmiş biri olarak şu an sinemada ve ülkemizde çizgi roman basımı konusunda yaşanan bolluk aslında mutluluk verici olmalı. Nedense yeterince mutlu değilim. Ahmet Kocaoğlu’nun ArkaBahçe tayfasının renkli ve Türkçe bastıkları o orjinale yakın (90lı yıllar) Türkçe baskıları gördüğümdeki kadar bile heyecanlanamıyorum. Bunun nedenlerinin başında sanırım çizgi roman evrenini filmlerin kendi kafalarına göre eğip bükmesi geliyor. Artık filmlere göre ilerliyor gibi hatta. Sadece olaylar değil, karakterler de böyle. Iron man çizgi roman dünyası için önemsiz bir karakterken bugün sinemadaki gişe hasılatından aldığı güçle, Spiderman’e kahramanlık dersi veriyor. Marvel tamamen kendini gişeye teslim etmiş görünüyor. DC en azından kahramanlarının hiyerarşisini korumaya devam ediyor. Bu bolluğun iyi yanı ülkemiz için yabancı kalan karakterlerin daha fazla tanınması. Captain America ve Wonder Woman gibi. Çizgi roman sever olarak beyazperde de görmek cezbedici olsa da sonunda sinema salonunda ergenlerle baş başa kalmak, kendi mitolojisinden kopmuş kahramanlarla, yeniden yeniden kurulan bir yapıya intibak sağlamak oldukça yorucu. Spiderman’in her seferinde yeniden ortaya çıkan üçlemeleri gibi. Her seride; Örümcek Adam yeniden Örümcek Adam olmaya çalışıyor. İyi hikayelerin, iyi yazarların öykülerinden çok sürdürebilirlik ve çarpıcılık odaklı bir stratejinin ileride çizgi roman kültürüne de zarar vereceğini düşünüyorum. Bu çizgi-romanları sinemaya uyarlama furyası sayesinde Deadpool, Wolverine, Nolan’ın Batman serisi gibi iyi ve kaliteli işler en azından yıllar sonra da izlenebilecek filmler olarak kalacak. Bazı karakterleri merak eden kızıma DC/Marvel karakter ansiklopedilerinden isimleri bulmaya kalktığımızda orada kapladıkları alanları farkedince aslında orası için de ne kadar önemsiz olduklarını görmek de ayrı bir üzüntü vesilesi. Son Justice League filmini izledikten sonra Wonder Woman hayranı olan bir kızın babası olarak daha fazlasını yazmamam gerekiyor; sahi Wonder Woman bir daha ne zaman beyazperde de arz-ı endam eyleyecek; merakla bekliyoruz. Bense Ant-man’e bile film yapan yapımcılardan bir Supergirl filmi rica ediyorum.

Fırat Türkoğlu: Roland Emmerich’ler ve Michael Bay’lerle bir süre “disaster porn”lardan iyi para kazanmıştı Hollywood… Toplu ölümlerin, doğal veya doğaüstü felaketlerin pornografik düzeyde tekrarlandığı bir dolu film gösterime girdi. Sonra o felaketler gerçeğe dönüşünce, dünyanın 4 bir yanında terörist saldırılar, savaşlar vs. ile akşam haberleri “disaster porn”a dönünce tersi bir yol izlendi ister istemez. Felaketleri durduran süper kahramanlarla, dünyanın her yerindeki olaylardan bıkmış insanlara biraz moral vermeye çalışıyor gibiler. Ama bu durum da pornografiye döndü… “Daha fazla, daha fazla” diye diye, en sonunda tüm Marvel kahramanlarının yer aldığı bir film yapmışlar. Stüdyoların çevresinde çok dolaşırsanız, belki siz de kendinizi bir Marvel filminde süper kahraman rolünde bulabilirsiniz, şansınızı bir deneyin.