Blade Runner 2049 sıradan bir yeniden çevrimden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Fragman bizi çok heyecanlandırdı.

Güzin Tekeş: Blade Runner’ın yeniden çekileceğini duyduğumuzda karalar bağlamıştık ancak projenin son yılların en başarılı yönetmenlerinden Denis Villeneuve’ün eline teslim edilmesi içimize su serpti. Filmin ilk tanıtımdan da anlaşıldığı üzere Kanadalı yönetmen bizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Tanıtımda Harrison Ford’u görmekse apayrı bir keyif.

Fırat Türkoğlu: Sadece Blade Runner değil, Philip K.Dick’in insanlığın geri kalanından farklı çalışan beyninden çıkan tüm eserlerinin havası günümüzde yaşadıklarımızı anlatıyor gibi… Bu yüzden şahsen orijinal Blade Runner’ı “biraz erken çekilmiş” gibi görürdüm . İlk filmin havası bugün yaşadığımız karanlıkla daha büyük paralellik gösteriyor.

Denis Villeneuve’ün androidlerin düşlediği elektronik koyunlarla dolu rüyaları beyazperdeye doğru yansıtma potansiyeli yüksek… Fragman umut verdi… Umarım Blade Runner 2049 başarılı olur, Dick’in yaşadığımız karanlık çağla ilgili öngörüleri daha çok sinemaya uyarlanır.

Barış Toker: Elim ayağım titredi resmen. Blade Runner hayatımın filmlerinden biri olmuştur her daim. Sebeplerini şu an uzun uzun açıklamayacağım. Ama sadece atmosferi ve melankolisi bile Blade Runner’ı apayrı bir yere koyar. Film noir ve bilim-kurgu ancak bu kadar güzel bir şekilde harman olabilirdi. Sinema teknolojisi bile 1982 yılında, sadece tek bir film için, bir defalığına, 20 yıl ileriye gitmiş gibiydi. İşte böyle kutsal saydığım bir yapımın devam filminin ilk görüntülerini görmek beni çok heyecanlandırdı. Saçmasapan bir yeniden çevrim izlemektense ilk filmle bağlantılı bir devam filmi izlemeyi yeğlerim. Yönetmeni de kadrosu da sevdiğimiz ve saydığımız isimlerden oluştuğuna göre, ayrıca bu tanıtımda da Roger Deakins’ın muhteşem görüntüleriyle birlikte ilk filmden aşina olduğumuz ruha işleyen Vangelis’in synth ezgilerini de işittiğimize de göre… Artık daha da heyecanla beklemekten başka bir çare yok!

Müjdat Çetin: Denis Villeneuve müthiş bir zanaatkar. Yapmış yine. Şiddetle veya şiddetsiz bekliyorum. Roger Deakins’e Oscar vermeyen eller kırılsın.

Ebru Çavdarlı: Projeyi ilk duyduğumda en çok korktuğum projelerden biri olmuştu ama Denis Villeneuve adını görünce, ardından da fragman gelince şiddetle meraklanmaya başladım. Ve görünüyor ki Roger Deakins muhteşem bir iş çıkarmış.

Can Rende: Merakla beklediğim bir film ama bu teaserdan sonra daha da merak ettim. Roger Deakins gene döktürmüş gibi görünüyor. Turuncu renkli sahneler nefes kesici. Bunun dışında Blade Runner’ın müziklerini duymak da heyecanlandırdı. İlk filmin konusunu bir iki değişiklikle tekrar anlatmak yerine filmi devam ettirmeleri daha mantıklı. Umarım hayal kırıklığı yaratmaz.

Haktan Kaan İçel: Filmin remake olmaması bizim için büyük şans diyebiliriz. Kadro ve teknik kadro seçimleri gerçekten de yerinde olduğundan ve görseller de tatmin edici durduğundan dolayı, 2017’de bekleyecek filmlerden biri daha yerini aldı. Konuyu da iyi bir kurguyla sunarlarsa Mad Max’in yıllar sonra yaptığını, Blade Runner da yapabilir gibi geliyor. Hatta film yaz aylarında vizyona girse bile Mad Max’te olduğu gibi bir kitleyi arkasına alarak ödül sezonuna koşabilir. Deakıns belki biraz daha yaklaşır ödüle… Kafamız rahat, heyecanla gösterim tarihini bekliyoruz.

Ümit Açık: Remake’ler, devam filmleri yapısı itibariyle beni heyecanlandırmıyor. İyi bi hikaye anlatmaya yeltenen bi niyet değil, başarılı bi işin biraz daha sütünü sağmaya çalışan bi ticari akıl görüyorum hemen hepsinde. Burda ise bu görüşü bertaraf edebilecek baya iyi bi ekip var. O yüzden pek heyecan yapmadan sakince daha detaylı fragmanları ve filmi bekleyeceğim.

Yekta Kurtcebe: “Harrison Ford ne para yaptı be!” demek istiyorum öncelikle. Önce Star Wars şimdi Blade Runner 2049. Film güzele benziyor fakat ben de fazla heyecan yapmak istemiyorum. Ful fragman gelsin, filmin vizyon tarihi yaklaşsın daha teferruatlı bir şekilde heyecana gark olalım.

Yıldıray Kibar: Blade Runner bizim sahamızdı. Bizim derken sinemayı sadece eğlenmek ve iyi zaman geçirmek isteyenlerden fazlasını kastediyorum. Biçimi göze hoş gelmeyen, hikayesi zor bir disütopya. Tüm maceraperest bilim kurgulara anti tez gibiydi adeta. Kıymeti değişmez bir şekilde içimizde saklı duruyor. Blade Runner’ın yeniden ele alınması ister istemez insanın dikkatini çekiyor bu haliyle. Sırtımı dönüp ne olursa olsun diyemiyorum şahsen. Formda olmayan bir Ridley Scott yerine formda bir Denis Villeneuve bence çok iyi hamle. Scott’ın işin içinde olması da ha keza öyle. İlk video sadece kendisini hatırlattı. İçeriğinden şüphe etmediğim Villeneuve, son iki filminde biçim konusunda da başarılıydı. Çok büyük beklentim yok ama kötü bir iş çıkacağını da düşünmüyorum. Blade Runner bizi Alice’in peşinden götüren kapılardan biriydi. Haliyle kendisi ile bile karşılaştıramam.