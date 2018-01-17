Gus Van Sant, arada stüdyo filmleri, büyük oyuncularla yüksek dağıtım rakamlarına sahip filmler çekse de, hala bağımsız kimliğini korumayı başarmış yönetmenlerden biri… Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot isimli yeni filminin fragmanı, her yeni yapımında olduğu gibi karışık duygular yarattı…
Deniz Kuş: Joaquin Phoenix, rüya bir performans sergilemiş gibi gözüküyor kesinlikle oscar adayı olur. Kendisinin en sevdiğim tarafı kariyerine çok iyi yön veriyor yani filmlerini hep çok iyi seçiyor. Filmde de dostluk, bağımlılık, aşk ön planda gibi duruyor. Van Sant’ın kariyerinin işlerinden biri olabilir. Rooney Mara ve Jonah Hill de iyi görünmüşler fragmanda. Özellikle Jack Black sanırım bu sefer komik bir karaktere hayat vermemiş, Steve Carrell’ın 2013’te Foxcather ile uçması gibi o da bu filmle artık sadece komedi oyuncusu olmadığını gösterebilir.
Haktan Kaan İçel: Film Sundance’te gösterileceğinden ve Berlin film festivali yarışma filmi olmasından kaynaklı olarak iki yerden de yıldızı parlama ihtimali olan bir film gibi duruyor. Joaquin Phoenix ve Jonah Hill adeta ödül sezonu kokuyorlar. Çok erken gösterildiğinden yıl sonuna kadar bu rüzgarı arkasına alabilir mi bilinmez ama ödül sezonuna taşınırsa adaylıklar da kaçınılmaz olur. Hatta Berlin’de şimdiden en iyi erkek oyuncu ödülünün en büyük favorisi gibi. Film klasik bir ABD bağımsızına benziyor. Hatta Sundance’in son dönemde kazanan filmlerine benzeyen bir fragmanı var. Ama açıkçası beni çok etkilemedi. Elling tadında bir lezzet aldım. Bakalım Phoenix bu sene Gyllenhaal ve Garfield’in tekerlekli sandalye performanslarından daha şanslı olabilecek mi?
Ömer Şentürk: Daha önce 1995 yılında “To Die For” filminde birlikte çalışan Gus Van Sant ve Joaquin Phoenix’i tekrardan aynı projede görmek tarifi imkansız bir keyif. 2008’de Sean Penn’in oyunculuğuyla öne çıkan Milk filminden sonra büyük bir düşüşe geçen yönetmen Gus Van Sant için de bu Phoenix birlikteliği 10 yıllık kötü gidişata son verecek ve hem kendisini hem de seyircileri tatmin edecek bir film ile karşımıza çıkacak gibi duruyor. A Ghost Story ile de ününe ün katan Rooney Mara’nın bu kadro ile nasıl bir sentez yakalayacağı benim için filmin en büyük soru işareti.
Can Rende: Ben heyecanlanamadım. Bunun ilk nedeni Breathe ve Stronger’la bu tür filmlere doymuş olmam (halbuki daha Bryan Cranston’lı Intouchables yeniden çevrimi gelecek). Diğer nedeniyse yönetmenin The Sea of Trees filmiyle iyice dibi bulmuş olması (hatırlanırsa Cannes eleştirmenlerinden 0,5 ortalamasını almıştı). Bir de fragmanı son derece bilindik, sürprizsiz, risksiz bir film olduğunu düşündürttü. Oyuncu kadrosu için şans verip izlerim vizyona girdiğinde ama beklentim yüksek değil.
Ümit Açık: Phoenix’in unutulmaz rollerine bir yenisini daha ekleyeceği kesin gibi ama filmin geneline dair çok ümit veren bir fragman olmadı.