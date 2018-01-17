izlenim A Ghost Story: Bir Hayaletin Yalnızlığı ve Çaresizliği Uyarı: Yazı, A Ghost Story filminin sürpriz gelişmelerini ele vermektedir. David Lowery yönetmenlik kariyerine Casey Affleck ve Rooney Mara’lı romantik-suç filmi Ain’t Them Bodies Saint‘le başlamıştı. Bu film Sundance...

seçki Bu Yıl İlk Filmlerini Çeken Oyuncular Aktörlükten Yönetmenliği Geçen Oyuncular Her sene olduğu gibi bu yıl da pek çok ünlü oyuncu yönetmenliği deneyimlemek isteyip ilk filmlerini çektiler. Genelde komedi türünü tercih eden oyunculardan bazılarının filmleri...

haber Cate Blanchett, Eli Roth’un Korku Filminde Bir Cadıyı Oynayabilir Kariyerinde ilk kez çizgi-roman uyarlamasında (Thor: Ragnarok) kötü karakteri oynayan Cate Blanchett yakın zamanda bir ilki daha gerçekleştirebilir. Fantastikten bilimkurguya, komediye, politik gerilime, westerne dek pek çok türde rol...