Dune, Frank Herbert’in kurduğu ve hayal kurmayı , farklı dünyalarda dolaşmayı seven herkese armağan ve emanet ettiği bir evren. Yapısı itibariyle en zor sinemaya uygulanacak serilerden biri. Daha önceki örneklerin ardından sıra Denis Villeneuve’e geldi. İlk fragman kitabı bilen ve bilmeyen hemen herkesten olumlu not almış gibi… Bakınız yazarları olarak da kısa bir değerlendirme yaptık.

Umut Kurç: Beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Dune’u herhalde 8 defa filan okudum. Ve 1984 yılında çekilen filmini hiç sevemedim. Gerek Atreidesler, gerek Fremenler, hatta Sardokarlar filan hepsi bence çok başarılı. Kitabın ruhunu çok iyi yansıtmış gözüküyor.

Naci Köse: Kitapları okumamış biri olarak gördüğüm şeylerin hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Dennis Villeneuve’un hep güçlü noktası olan görsellik yine göz dolduruyor. Arrival ve Blade Runner 2049 ikilisi de inanılmaz gözüküyordu. Her ne kadar BR:2049 pek beğendiğim bir film olmasa da Dune konusunda işlerin farklı olacağını düşünüyorum ve bu fragman beni destekliyor. Timothee Chalamet’nin oyunculuğunu beğenmiyorum ve şu 3 dakikada bile sırıtıyor. Bunun dışında başka bir eksik görmüyorum. Büyük bir mite dönüşen Jodorowsky’nin Dune’u ve büyük bir rezalet olan Lynch’in Dune uyarlamasının ardından hak ettiğimiz uyarlamaya ulaşacağız gibi. Pink Floyd tercihi de Jodorowsky’e bir gönderme mi acaba?

Gültekin Turgut: Dune’u okuduğumda 17 yaşındaydım. Dune büyük bir evren… Bu evreni sadece sinema değil, video oyunları da yeniden inşa etmeyi denedi. Fragmandan görünen o ki, kitapların ihtişamına henüz ulaşma şansımız yok. Lynch kitapların spiritüel yanına daha çok önem vermişti. Villeneuve mekana, coğrafyaya ve maceraya odaklanmış görünüyor. Bazı kitapları başka bir şeye dönüştürmek çok zor. Anna Karenina kocasını aldatan bir kadının öyküsü müdür? Evet diyorsanız, bu film sizi mutlu da edecektir.

Fırat Türkoğlu: Büyük bir evreni sinemaya veya diziye uyarlamak istiyorsanız, düşmemeniz gereken hatalar var.

3-4 kitabı birden aynı filme sığdırmaya çalışmamalısınız: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy uyarlaması böyle heba oldu.

Evreni yaratan insanın yani yazarınızın, sonunu iyi bağladığından emin olmalı, bağlamadıysa da kitapları zamanında bitireceğim sözünü almalısınız: Yoksa sonunuz Game of Thrones gibi olur.

Yapımcılarınızın ve yönetmenlerinizin evrene sahip çıkacağından, gözlerini başka şeylere çevirmediğinden emin olmalısınız: David Benioff, D.B. Weiss isimli insanlardan mümkünse uzak durun, evreni acele sonuca bağlayıp fıyıyorlar.

Hem fragmanda, hem de öncesindeki haberlerde bu hatalara düşülmeyeceğinin sinyallerini aldık şu ana kadar. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin kitapları emin ellerde görünüyor. Umarız sadece bir filmle kalmaz ve uzun süre devam eder.