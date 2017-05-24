Game of Thrones Yedinci Sezon, dizi tarihinin en merakla beklenen sezonları arasında ilk sırada geliyor. 6 sezondur toparlanarak gelen hikaye, yedi ve sekizinci sezonlarda toparlanacak. Dizinin yeni sezonundan ilk geniş fragman bugün yayınlandı. Bakınız yazarları olarak beklentilerimizi derledik.

Ozancan Demirışık: Her sezon daha destansı, daha büyük, daha heyecanlı bir hal alan Game of Thrones, artık kitapları TAMAMEN geride bırakmasının ve son düzlüğe ulaşmasının da etkisiyle 7. sezonunda ortalığı kasıp kavuracak görünüyor. Kışın geldiği sezonu yazın en sıcak zamanlarında izleyeceğiz ve internet de patlayacak tabii. Son Savaş başlıyor, kim ayakta kalacak, kimler kaybedip yok olacak, ejderhalar neler çevirecek, Ak Gezenler durdurulabilecek mi… 16 Temmuz’dan itibaren göreceğiz.

Fırat Türkoğlu: Şu ana kadar yapılan açıklamalar eski sezonların aksine ayak oyunlarının az olduğu, savaşlarla dolu dörtnala bir sezon izleyeceğimiz yönündeydi. Fragman da bunu doğruluyor. Az laf, çok savaşlı bir sezon izleyeceğiz gibi… Dengelerin hızlıca değiştiği ve yine sevdiğimiz karakterlerin pat diye ölüverdiği bir sezon bizi bekliyor.

Cahit Binici: Bol entrikali, kimin eli kimin cebinde belli olmayan sezonları sanki daha çok seviyorum. aksiyon ve savaş sahnelerini sevmediğimden değil tabi. Tek başına buna yaslanmak bütçeyle hava atmak gibi geliyor. Paran varsa zaten çok güzel şeyler çıkıyor o anlamda.. Çetrefilli hikaye ve kurgu oldugunu unutturan kurgu daha kıymetli benim için.. varsa yönetmen ve senarist marifetleri de öyle ortaya çıkıyor.

Güzin Tekeş: Geçtiğimiz sezonun sonunda safların netleştiğini de göz önünde bulundurursak 7. sezonda bizi oldukça sert ve kanlı geçecek savaşlar bekliyor. Kişisel olarak hikayenin entrika kısmını savaşlardan daha çok sevsem de yeni sezonu merakla bekliyorum. Umarım şanına layık bit GoT finali olur.

Haktan Kaan İçel: Fazla söze gerek yok aslında… Fragmanda da söylediği gibi Great War geliyor. Yani büyük savaşın rüzgarı tüm Westeros’u saracak. Arya ağabeyine kavuşacak muhtemelen. Herkes birbiriyle çarpışacak ve büyük savaşların olduğu epik bir sezon bizi bekliyor. Umarım yeni sezonda da şaşırtıcı olmayı başarırlar.

Suat Demirel: Dizinin final sezonu daha başlamadan bitecek korkusu sardı. Askerliği yaparken bölüm çıktığında torrentten 1 günde zor bela indirir, gece nöbetinde ayıla bayıla izlerdim. Ha, komutan bastı basacak gerilimi miydi bu zevki veren yoksa hikayenin entrika yanı mıydı bilemiyorum.

Neticede ilk sezonlardaki gösterilmeyen savaşlardan, para mı köpeğin olsun savaşlarına evrilmek de ayrı hoş. Bu tür epik hikayelerin epik finallere ihtiyacı var. Sanki beklenilen karşılanacak gibi.

Her iki manada da az kaldı. Başlamasına da bitmesine de…