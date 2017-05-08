Onur Ünlü son dönemde sayıları giderek artan ancak henüz ülkemizde bir-iki örnek dışında istenilen seviyeye ulaşamayan internet dizileri kervanına Görünen Adam’la katılıyor. Yazarlarımız fragmanı değerlendirdi. Fragmanın hemen altında ise yönetmenin diziyle ilgili röportajını bulabilirsiniz.

Ozancan Demirışık: Yıllar önce ATV’de yayınlanan Görünmez Adam dizisinin senaristiydi Onur Ünlü. Yunus Günçe’nin başrolünde olduğu, görünmez olabilen bir motorlu kuryeyi anlatıyordu. Üç bölümde yayından kaldırılmıştı, o zamana göre hayli enteresan bir projeydi, gerçi şu zaman için de enteresan ama artık internet var. 2017’ye geldiğimizde Görünmez Adam’ın Görünür Adam olduğunu görüyoruz. Görünmezler arasında bir görünen adam fikri ilgi çekici. Onur Ünlü artık daha deli. Uçuk fikirlerini televizyon için normalleştirmek zorunda da değil. Sevilsin sevilmesin; yaratıcı, benzerini pek görmediğimiz bir iş gelecek gibi. Umarım devamlılığı sağlanabilir.

Haktan Kaan İçel: Sanatsal özgürlük ve serbestliğin cazibesi yavaş yavaş yönetmenleri online mecralara çekiyor. Daha fantastik ve yaratıcı işler çıkarmaya yönelik internet iyi platform olarak dikkat çekiyor. Yayından kaldırılma derdi yok, seyirciyi rahatsız etmeden reklam almak daha olası ve muhtemelen her şeye karışan insan sayısı azaldı. Bu yüzden de diziye olumlu bakıyorum. İlk görsellerden eğlenceli bir iş olacağı belli. Zaten çok derin işler beklememek lazım. Onur Ünlü kafasındaki şeytanları kovmak için film, dizi yapan bir insan… Bu yüzden de rahat kafayla işlerini yürütmek istiyor. Çok beklentiye girilmezse bence başarıya ulaşacaktır.

Ümit Açık: Fragman’daki en güzel yer, sonda gözüken “yakında Youtube’da” kısmı. Türkiye’deki internet yayıncılığına ufak bir katkıda bulunacaksa dahi değerli bir proje olacaktır. Onun dışında içerik, masada yapılan ufak bi espriden yola çıkılmış gibi geldi, altı dolar mı görmek lazım.

Fırat Türkoğlu: Özellikle uluslararası mecralara baktığımızda online mecralar için üretilen formatların TV dizisi kalitesine gelmesi neredeyse 4-5 yıl aldı. Bu fragmanda görsel efekt kalitesindeki ortalama görüntü izleyen herkesi rahatsız etmiştir ama bana tam tersine umut verici geldi. Türkiye’de online mecralar gelişene kadar biraz daha iddiasız, TV dizisi kalitesine ulaşmak yerine online içerik izleyen genç kesimin eğilimlerini dikkate almak hedeflenmeli…

Bir süre daha çok Funny or Die, Key and Peele çekim ve kurgu kalitesinde işler beklemek doğru olacaktır. Yoksa büyük bütçe ve iddialarla kurulup birer birer batan kurumları göreceğiz.

Konuya gelince… Görünen adam iyi espri ama bu iyi espri insanlara gına getirmeden ne kadar sömürülür, orası soru işareti…