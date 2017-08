Birbirinin aynısı cinli-büyülü yerli korku film furyasına her anlamda yenilikler getiren Can Evrenol’un yeni filmi Housewife’tan ilk fragman geldi.

Haktan Kaan İçel: Filmin figurasyon ekibinde yer aldığım için film hakkında aslında çok şey biliyorum. Görsel estetik çizgisini bozmayan ve dünya sinemasının tarifiyle kanlı mind-fuck bir film bizleri bekliyor. Fragman etkileyici ve sürprizleri açık etmiyor. Tek kelimeyle merak seviyesi üst düzeyde…

Güzin Tekeş: Can Evrenol ilk filmi Baskın ile cinli, büyülü filmlerden bıkmış korku sineması izleyicisine ilaç gibi gelmişti. O kadar ki filmin bir senaryosu olmaması bile önemsenmedi. Evrenol, yeni filmi Housewife ile -fragmandan anlaşıldığı üzre- yine alışıldığın dışında bir yapıma imza atmış. Umarım bu kez yarattığı güçlü korku atmosferini senaryoyla da desteklemiştir.

Yekta Kurtcebe: Valla oldukça güzel gözüküyor. A Serbian Movie seviyesinde bir mind-fuck filmimiz olsa ne güzel olur diye geçirirdim içimden. Açıkçası Can Evrenol’un estetiğini seviyorum ve Güzin’in senaryosuzluk eleştirisine katılıyorum. Gayet cesur sahneler var ama bunun alt metni ne kadar kuvvetli göreceğiz. Özellikle öpüşlü-yiyişli bir şeyler görür gibi oldum, hemen morallendim. Keşke daha uzun bir fragman kesilseydi de biraz daha ahkam kesebilseydik.

Burak Özgüney: Can Evrenol zamanında verdiği röportajda da senaryo ve senarist sıkıntısından bahsetmişti zaten. Bunun yanında ilk filmin senaryosundaki en gözle görülür sıkıntı -sanırım kültür bakanlığı katkısı nedeniyle- olması gereken filthy seks sahnelerini göremememizdi. O karakolun dibindeki yaratıkların birbirlerini yiyerek yaptıkları orgy’i izleyemedik maalesef. Hellraiser sevenler bilir ki acı ve zevk birbirinden ayrılmaz. Ama maalesef evrenol’un ilk filminde, acı bir deneyimden öte bir şey yaşayamadık. O yüzden Yekta’nın da yazdığı gibi öpüşlü ve yiyişli sahneler beni de heyecanlandırdı. Çünkü adamın tarzı belli. Bunu ilk filmde bizden alıkoydular belki ama bu defa üzerimize çökecek olabilir. Can Evrenol’dan çok ümitli bir korku filmi sever olarak filmi merakla bekleyeceğim. Son olarak; liberate to tame ex inferis!