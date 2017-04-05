1990’da ilk kez sinemaya aktarılan Stephen King klasiği It, Andres Muschietti tarafından yeniden filme alınıyor. Filmin ilk fragmanını bakınız yazarları olarak değerlendirdik.

Ümit Açık: Bildiğimiz gördüğümüz her şeyin, yeni neslin tekrar görmesi için güncellenmesini izlemek yaşlı hissettiriyor artık. Filmle ilgili başka yorumum yok.

Haktan Kaan İçel: İlk bakışta orijinal hikayeyi en korkunç haliyle sinemaya uyarlamaya çalıştıkları gözüküyor. Ancak filmdeki bazı numaralar farklı korku filmlerinden arak izlenimi verdi. Örneğin projektörlü sahne açık bir şekilde Sinister sahnesiydi. 90’lı yıllardaki efsane TV filmini ne yazık ki geçeceğini düşünmüyorum. Böyle bir hikayenin o kadar uzun süredir sinemaya uyarlanmaması zaten ayıptı. Çünkü neler neler uyarladılar. Spiderman bile 3. remake yaptı. İşte TV filmi o kadar başarılı ki, çoğu kişi o filmi sinema filmi olarak yorumluyor. Halbuki iki bölümlük bir işti. Neyse toparlarsam fragmandan algıladığım film içerikten çok Pennywise’ın aniden ortaya çıkıp korku sıçramalarıyla etki etmeye çalışacaktır. Halbuki eski uyarlamada Fraddy gibi karakterli bir korku figürüydü. Bu filmle beraber klasik karanlık yeni nesil korku filmlerine öykünecek gibi duruyor. Ben beklentilerimi düşük tuttum valla. Çünkü fragman beni pek etkileyemedi.

Erdal Hamamcı: Bunu keşke Rob Zombie çekseydi. Halloween 1 ve 2 tekrar çekimleri oldukça iyiydi. Fragmandan anladığım 1990 versiyonunun fotokopisini izleyeceğiz.

Güzin Tekeş: Filmi yıllar önce ilk izlediğimde neler hissettiğimi hala hatırlıyorum. Korku filmlerine o gün sevdalanmıştım. Fragman umut verici, orijinali kadar olmasa da çarpıcı bir remake izleyeceğimizi düşünüyorum.