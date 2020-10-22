David Fincher’ın 6 yıl sonra sinemaya döndüğü ve Herman J. Mankiewicz’in hayatından kesitler sunduğu Mank, yılın en çok merak edilen filmlerinden biri… Fragman doğal olarak heyecan uyandırdı, biz de değerlendirdik.

Haktan Kaan İçel: Mank belli ki bu senenin eski klasiklerden ilham alan filmi olacak. Uzun zamandır Fincher’ı sinemada özlemiştik. Ancak fragmanı izlediğimde Yurttaş Kane görmek beni az da olsa düşündürdü. Film acaba Kane’in alamadığı Oscar’ın rövanşına mı çıkıyor diye düşündüm. Gary Oldman yine harika duruyor. Bu filmle beraber ben Tom Pelphey’in çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Uzun zamandır dizilerde akılda kalan performanslar sergiliyordu. Bakalım görelim belli ki bu filmin adını ödül sezonunda çokça duyacağız. Bu seneki ödül bahislerinde iki favoriden biri…

Yekta Kurtcebe: Hollywood’un bu erken ve kimilerine göre altın yılları daha önce Hollywood dizisi ile Netflix ekranlarına gelmişti. Rock Hudson üzerinden LGBT mevzularına dalan dizi 12 dalda Emmy adayı olup sadece 2 dalda emmy alabilmişti. Mank, efsanevi senarist Herman J. Mankiewicz’i konu alıyor ve filmin senaryosu Fincher’ın 2003’de ölmüş senarist babası tarafından yazılmış. Aslında 90’lı yıllarda hayata geçirilemesi planlanmış ama gerçekleşmemiş. Bu film Fincher’in en kişisel işlerinden biri olacağı belli. 17 sene önce ölmüş babasının neredeyse 25 sene önce yazdığı bir senaryoyu filme dökmek herkesin harcı değil. Fragmandaki görsellik bana Citizen Kane’ı hatırlattı. en kötü 2 oscar’ı var. Academy Award for Best Production Design şimdiden cepte gibi.

Naci Köse: Dile kolay 6 yılın ardında Fincher’ın dönüşüne heyecanlanmamak elde değil. Eski Hollywood hikayeleri hep ilgimi çekmiştir ve Mank’ın fragmanı beklentimi yükseltti. Fincher’ın sapıklık derecesindeki detaycılığı ile görsel anlamda da doyum yaşayacağız belli ki. Normalde böyle bir oyuncu kadrosu acaba dedirtir ama Fincher söz konusu olunca o endişe de kayboluyor. Amanda Seyfried’e, repliğinı olmadığı bir sahneyi 200 kere çektirmiş misal. Usta bir yönetmenden film yapımı üzerine bir dönem filmi izleyeceğiz. Daha ne olsun?