Her yıl bir Star Wars filmiyle karşımıza çıkan Disney, yönetmenlerini değiştirip Ron Howard’a teslim ettiği Solo: A Star Wars Story ile karşımızda…

Haktan Kaan İçel: Solo filmi artık Star Wars evreninin sömürüde üst noktası gibi duruyor. Zaten film çekilirken bir sürü talihsizlik oldu. Yönetmen değişti. İlk izlemeler sonucunda beğenilmeyen sahneler baştan çekildi. Filmin başrol oyuncusu rol için çok tutuk bulundu. Yani bu kadar sorunlu bir projeden ben iyi bir film beklemiyorum. Ama nostalji yine satacaktır. Hayranları tatmin etmek çok kolay. İki gönderme yapılır, referanslar verilir. İzleyici mutlu ayrılır. Bana kalırsa ilk filmde Han Solo’yu öldürmek yerine Han Solo’nun yaşlılık dönemlerini anlatan bir film daha ilgi çekici olabilirdi. Bir nevi Logan yani. Solo filminden bol aksiyon, kaçış dışında pek bir şey beklemiyorum.

Güzin Tekeş: Gençlik dönemlerini anlatacak olsa da Han Solo olarak Harrison Ford’dan başkasını görmeye tahammülüm olmadığı için, Solo, A Star Wars Story benim için ölü doğmuş bir proje. Yine de imparatorluğun daha önce pek görmediğimiz erken dönemlerini görmek açısından cazip olabilir.

Umut Kurç: Ben bol bol Han Solo kitabı okumuştum zamanında. O yüzden heyecanla bekliyorum.

Yekta Kurtcebe: Filmin başına gelen talihsizliklerden Haktan sayesinde haberim oldu. Yazık olmuş. Ama bu talihsizlikler olmasa da Star Wars sömürü sinemasından ben çok bir şey beklemiyorum. Sonuç olarak iyi bir film olması pek olası gözükmüyor. Han Solo’lu bir Guardians of Galaxy gibi gözüküyor fragman. Groot yok Chewbecca var. Bu filmin yapımımında emeği olan insanlara sadece şunu diyebiliyorum.

Ozancan Demirışık: Açıkçası çoğunluğun aksine Star Wars evreninde yapılacak hiçbir filme fikir bazında karşı değilim. Benim için önemli olan filmin kendi niteliği. Dolayısıyla “Han Solo’nun gençliğini anlatan bir film” veya “Han Solo nasıl Han Solo oldu?” gibi konseptlere başından itirazım olmamakla beraber (ki zamanında Star Wars Genişletilmiş Evreni’nde bu konseptte romanlar yazıldı, hayli de tutuldu, Türkçede basılmış bir üçleme de var), tabii ki birtakım endişeler duyuyorum. Mesela fragmanda Alden Ehrenreich’ın ağzından çıkan hiçbir kelime beni onun Han Solo olduğuna inandıramadı. Sinema tarihinde ikonik rollerin yeni bir oyuncu tarafından başarıyla oynandığına şahit olduk. The Godfather’daki Vito Corleone örneği geliyor aklıma. Han Solo için bu denli bir nokta atışı beklememekle beraber bundan çok daha iyisi yapılabilirmiş gibi geliyor; umarım fragmandaki birkaç cümleye bakarak erken konuşuyorumdur ve filmden Ehrenreich’ın sıkı Han Solo performansını takdir ederek ayrılırım.

Diğer oyunculara gelirsek… Emilia Clarke kabiliyeti sınırlı bir aktris olsa da filme yakışmış görünüyor, Woody Harrelson her zamanki Woody Harrelson, filmle ilgili en çok heyecanlandığım oyuncu olan Doanald Glover’ı ise fragmanda daha çok görmek, ağzından birkaç cümle işitmek isterdim. Filmle ilgili en çok konuşulacak ve takdir toplayacak ismin Glover olacağını düşünüyorum, kendisinin yükselişi durmak bilmiyor. Çok genç yaşta 30 Rock’ta senaristlikle başlayan, Community’deki efsane Troy karakteriyle devam eden, Childish Gambino adlı müzisyen kimliğiyle taçlanan, kendine ait Atlanta dizisiyle piyasada yerini sağlamlaştırarak hayli özel bir iş ortaya koyan Glover, Lando Calrissian rolüyle de kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza atacak belli ki.

Bunun haricinde, Ron Howard zanaatkârlık yanı güçlü bir yönetmen ve kamera arkasında yaşanan sıkıntıların ardından filmi kurtarmış olabileceğinin işaretlerini veriyor fragman. Şahsen film izlendiği zaman şu anki bazı endişelerin giderilmiş olacağını, filmin Rogue One kadar olmasa da beğeni toplayacağını ve The Last Jedi kadar tartışma yaratıp seyircileri ikiye-üçe bölmeyeceğini tahmin ediyorum.

Velhasıl, Solo: A Star Wars Story’yi optimum bir merakla bekliyorum, tabii ki Star Wars söz konusu olunca optimum merak bile benim için sinema salonuna koşa koşa giderek ilk günden filmi izlemek anlamına geliyor… Mayıs gelsin, Güç bizimle olsun ve Solo yüzümüzü güldürsün umarım.

Fırat Türkoğlu: Film iyi de olabilir, kötü de… Ancak esas şanssızlığı sanırım insanların “Yeter bu kadar Star Wars, kusturdunuz” demeye başladığı bir döneme denk gelmesi olacak. Her yıl bir film biraz fazla değil mi? Evrenin suyunu çıkarmak konusunda Disney kimseyi dinlemeden devam edecek gibi görünüyor.