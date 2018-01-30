Steven Soderbergh’in iPhone ile çektiği film Unsane’in fragmanını izlediğimizde, filmin tek özelliğinin bu çekim tekniği olduğu hissine kapıldık.

Haktan Kaan İçel: Soderbergh film yapmaktan sıkılıyor sanırım. Farklı anlatım teknikleri kullanarak gündemde kalmak istiyor. Ancak onun genel olarak çıkış noktası hikaye anlatmaktan çok teknik anlamda kontrol yeteneğiydi. Bu yüzden adını duyurmayı başardı. Ancak zamanla bu deneysel takıntılar sıkmaya başladı. Bu film de Carpenter’ın en zayıf halkası The Ward’a benzer yapısıyla açıkçası beni heyecanlandırmadı. Filmin fragmanı iyi hazırlanmış. Hazırlayanları tebrik etmek lazım. Ama genel olarak pek de akılda kalıcı bir iş çıkacak gibi durmuyor. Bu delilik halleri nedense beni pek çekmiyor artık.

Can Rende: Hep deneysel takılan Soderbergh’in ilk korkusu ve iPhone’la çektiği ilk filmiymiş. iPhone’la çekildiği için görüntü kalitesi nasıl olacak merak ediyorum ama Soderbergh izleyicinin bu filmin iPhone’la çekildiğini hissetmeyeceğini söylemiş. Bekleyelim görelim. Bundan sonraki filmlerini de iPhone’la çekebilirmiş. Öte yandan senaryodan beklentim pek yüksek değil. Fragmandan bilindik bir akışın tercih edildiği görülüyor. Claire Foy ve Juno Temple için de bize gelmezse malum ortamlara düştüğünde şans vereceğim. Zaten bu yıl Claire’in yılı olacak gibi görünüyor. Unsane, sonra Chazelle’in First Man’i ve yeni Ejderha Dövmeli Kız filmi. Bu aralar sıkı çalışıyor. Haktan’a da deneysel takıntıların sıkıcılaşması konusunda katılıyorum.

Ümit Açık: Bir milyonuncu kez izleyeceğimiz bir “Kahramanımız acaba deli mi yoksa delirtilmeye mi çalışılıyor” korku filmi. Bu filmlerin niyeti gerçekten iyi bir hikaye anlatmaktan ziyade seyirciye korkutarak, kandırarak 2 saatlik suni hisler yaratmak oluyor genelde. Bu nedenle iPhone’la, Blackberry’yle, Gameboy’la ya da elektronik sigarayla çekilmiş olması pek bir yenilik getirmiyor.

Burak Özgüney: Keşke sağlam bir b-movie olsaymış. Tam bir “bedavaya çekilmiş Avustralya filmi” havası var. Bayılırım! Biraz gore, biraz çiğ erotizm… Yani bende ancak öyle gider bu film. Keşke öyle olsaydı… Bence sadece iPhone ile çekme fikri güzel. Film de bu fikre göre kurgulandıysa iyi olabilir. Yani bu bir iphone filmi ve yapmış adam diyebilirsek bence ok. Sanırım artık sinemadan çok bir beklentim kalmadı ya. Steven abinin de aynı yerde olduğunu düşünüyorum.

Yekta Kurtcebe: Soderbergh’in sıkılgan bir yapısı olduğu gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. Mesleki masturbasyonlar bunlar. Hadi Cafer Panahi abimiz iPhone ile film çekti eyvallah dedik ki o da çok güzel değildi. Yanlış hatırlamıyorsam Kim Ki-duk böyle bir film çekti. iPhone reklamı değil mi bunlar? Fragmana gelirsek güzel kesilmiş ama plot alalade bir psikolojik gerilim. Kabak gibi belli ki bir nevi Shutter Island. Sonuç olarak ‘Eeeey Soderbergh; sen kendini ne zannediyorsun? Terörist sevicisin sen. Alın bunu. alın!!’