Her zaman farklı hikayelere imza atmayı beceren Alexander Payne bu sefer Downsizing ile karşımızda… Fragmandaki ipuçlarını değerlendirerek tahmin yürüttük.

Can Rende: Fikir çok iyi. Pahalılık vs yüzünden vücudunu küçültmeye karar veren bir adam… Hakikaten şahane bir fikir. Eğlenceli bir filmmiş, sağlam ve iyi düşünülmüş yanları var deniliyor. Ama eleştirilere göre politik tarafa pek girmiyor, öyküyü fazla derinleştirmiyormuş. Karışık eleştiriler aldı, seveni de var sevmeyeni de. Ben halen merak ediyorum filmi, büyük bir heyecanla olmasa da. Bizde 5 ocakta vizyona girecekmiş.

Ümit Açık: Çok iyi bir ekip, Alacakaranlık Kuşağı tadında harika bir fikir. Bu filmlerin özellikle yeni teknolojiyi keşfetme ve ikna olma kısımları seyre değer oluyor. Finale doğru ise genellikle irtifa kaybı yaşanıyor. Yine de sinema salonuna götürecek bir fragman bence. (Yazıyı gittikçe küçülen puntolarla yazmak istedim ama başaramadım)

Simge Üngör: Charlie Brooker yazsa içi daralmasından kedimize gelemezdik şimdi… Hikaye sonlara doğru korkutucu bir hal alır mı? dedim. Ters köşe yok sanırım. Bu haliyle orijinal kaliteli bir komedi gibi…

Ömer Şentürk: Anlattığı aile hikayeleri ile tanınan Alexander Payne, bu sefer bilimkurgu özellikleri taşıyan bir film ile karşımıza çıkıyor. Oldukça iyi bir fikirden yola çıkan film, tasarruf için insanların küçültüldüğü bir evreni seyirciye aktarıyor. Alexander Payne sinemasının minimalist, realist ve apolitik özellikleri düşününce Payne’in bu iyi fikiri ne derece kullanabileceği de birtakım kuşkuları beraberinde getiriyor.

Haktan Kaan İçel: Bu yılın en özgün senaryolarından biri olduğu kesin. Hatta senaryo dalında muhtemelen Oscar adaylıkları falan da alacaktır. Her yıl Hollywood’dan yaratıcı olarak çıkan birkaç projeden biri diyebiliriz. Alexander Payne, genelde insanoğlunun doğal tepkilerine göre şekillenen filmler yapmayı seviyor. Bu film kendi kariyeri açısından da çok devrimci niteliklere sahip duruyor. Akıllıca diyaloglarla film desteklenmiş gibi görünüyor fragmanda. Yılın sürpriz hitlerinden biri olacak gibi görünüyor. Matt Damon’ın adı ödül sezonu için geçse de oyunculukların öne çıkacağını zannetmiyorum.

Yekta Kurtcebe: Ben diğer eleştirileri okumadım ama eğer Can’ın belirttiği gibiyse, Payne işin politik tarafına girmediyse karşımızda pek yazık edilmiş iyi fikirli bir film olabilir. Bu ‘Downsizing’ meselesi düpedüz modern insanın dünya üzerindeki sıkışmışlığına çözüm getirme çabası gibi duruyor.

Yıldıray Kibar: İyi fikir ama sanırım sadece iyi fikir. Fragmandan bir çatışma ve makro hikaye yapısı alamadım. Sıkıntıları olan bir adam küçülür ve küçük sıkıntıları olur şeklinde bir öngörü oluştu kafamda. Eğlenceli tabi ki. Şaheser mi sanmam. Kilometre taşı mı sanmam. İyi vakit geçirtir mi evet. Truman show geldi aklıma fragmanı izlerken. Bireyden yola çıkarak bütüne varmıştı. Burada bireyden yola çıkıp aynı şekilde devam edildi gibi görünüyor. Makro bir mesele için minimal derinlik sadece gönül eyler zannımca.