Son 24 saatte yayınlanan fragmanlar drama ağırlıklı… Nicole Kidman’ın Destroyer’inin ismini ödül sezonunda çok duyacağız gibi…

Destroyer

Telluride’da ilk gösterimini yapan ve çok beğenilen filmde Nicole Kidman’ı gizli görevle girdiği bir davadan sonra dengesini kaybeden bir dedektif olarak izleyeceğiz. Karyn Kusama’nın filminde, Kidman’ın yanısıra Sebastian Stan, Toby Kebbell, Tatiana Maslany ve Bradley Whitford başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekmiş.

The Aftermath

İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra 1946’da Hamburg’da yaşananları etkileyici bir dille anlatıyor ve güçlü senaryoyu bir aşk öyküsü ile süslüyor. James Kent’in yönettiği filmde Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård, Kate Phillips, Jannik Schümann, Fionn O’Shea ve Alexander Scheer’i izleyeceğiz. Fragman film hakkında biraz fazla ayrıntı verse de iyi görünüyor.

Miss Bala

Gerardo Naranjo’nun 2011 tarihli etkileyici filminin yeniden çevriminde bir cinayete tanık olduktan sonra suç dünyasının içine çekilen eski bir güzellik kraliçesinin yaşadıklarını izleyeceğiz.

Başrol bu sefer Gina Rodriguez’in yardımcı rollerde Anthony Mackie, Matt Lauria, Aislinn Derbez, Ismael Cruz Cordova, Cristina Rodlo, Ricardo Abarca var. Catherine Hardwicke’nin yönetmen koltuğunda oturduğu film kötü bir yeniden çevrim gibi görünüyor.

In A Relationship

Bağımsız komedi In a Relationship, günün dikkat çeken fragmanlarından… Sam Boyd’un ilk filminde uzun süreli ilişkilerinden sonra yol ayrımına gelen Owen & Hallie’nin yaşadıklarını izleyeceğiz. Emma Roberts ve Michael Angarano’nun kafası karışık sevimli çifti canlandırdığı filmde yan rollerde Patrick Gibson, Dree Hemingway, Jay Ellis, Greta Lee, Janet Montgomery ve Andre Hyland yan rollerde…