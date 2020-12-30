Frances McDormand, Chloé Zhao’nun övgüler toplayan filmi Nomadland ile tarihe geçecek gibi görünüyor. Akademi ödüllerinde en iyi kadın oyuncu oscar’ına aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan 63 yaşındaki oyuncu, yapım en iyi film kategorisinde de aday gösterilirse bir ilki gerçekleştirecek.

Filmin yapımcıları arasında da yer alan McDormand, hem en iyi kadın oyuncu hem de en iyi film kategorilerinde aday gösterilen ilk kadın olacak. Usta oyuncu daha önce 5 kez ödüle aday olmuş ve 1996’da Fargo ve 2018’de Three Billboards outside Ebbing, Missouri ile heykelciği evine götürmüştü. McDormand üçüncü oscar’ını kazanırsa Ingrid Bergman, Walter Brennan, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson ve Meryl Streep’in yer aldığı 3 oscar’lı oyuncular listesinde yer alacak. Katherine Hepburn 4 oscar’la bu konudaki rekoru elinde bulunduruyor.