The Godfather’ın çekim aşamalarını beyaz perdeye taşıyacak Francis and The Godfather ile ilgili ayrıntılar netleşiyor. Bugüne kadar belli olan gelişmeleri derledik.

– Filmin yönetmeni Barry Levinson. Rain Man ve Good Morning, Vietnam gibi iki klasiği filme alan usta yönetmen, Hollywood’da dramayı komediyle en iyi birleştiren isim. 78 yaşındaki yönetmen “Yapım sürecindeki delilikten, tüm dezavantalara karşın, bir klasik çıktı.” sözleriyle filmini çekeceği filmin yapım aşamasını aktardı.

– Francis Ford Coppola filmi desteklediğini güvenini yansıtan bir övgüyle açıkladı: “Barry’nin içinde olduğu her film ilginç ve izlenmeye değerdir.”

– Filmde Francis Ford Coppola’yı Oscar Isaac oynayacak.

– Jake Gyllenhaal yine efsanevi bir ismi, filmin yapımcısı Robert Evans’ı oynayacak. Coppola’nın vizyonunu destekleyen, stüdyo şiddetle karşı çıkmasına rağmen Marlon Brando ve Al Pacino seçimlerinin arkasında duran Evans da filmin başarısında önemli pay sahibi…

– Filmin senaryosu Andrew Farotte tarafından kaleme alındı.