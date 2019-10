Son yirmi yılda çok küçük, kişisel filmlere imzasını atan, son filmleriyle gündemde pek kalamayan Francis Ford Coppola şu sıralar zamanını klasik filmlerini tekrar kurgulamak ve sıradaki filmi Megalopolis‘e hazırlanmakla geçiyor. Bu yaz Apocalypse Now‘ın üçüncü kurgusunu vizyona çıkartan Coppola bu ay ise The Cotton Club‘ın yeni kurgusunu festivalde izleyicilerin beğenisine sundu. Deadline’ın haberine göre yönetmen, The Godfather Part III filmini de tekrar kurgulayacak. The Godfather Part III‘nin yeni kurgusu 2020’ye yetişebilir. Bu arada bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için Coppola’nın filmi yeniden çevirmeyeceğini, eski filmi tekrar kurgulayıp yeni sahneler ekleyeceğini belirtelim.

Gelelim asıl habere. Coppola 20 yıl önce çekmeye niyetlendiği ama 11 Eylül nedeniyle rafa kaldırmak zorunda kaldığı dev projesi Megalopolis‘i bu yıl raftan indirmiş, başrolü Jude Law‘a teklif etmişti. Usta bir mimarla şehir tasarımcısının el ele verip New York’u ütopik bir şehre dönüştürme çabalarını konu alan Megalopolis yönetmenin sıradaki filmi olacak. Coppola bu filmi için finansman ve dağıtımcı arayışına ABD’nin en büyük ajanslarından CAA ile anlaşarak başladı. CAA projeyi yapım şirketlerine sunacak, filme finansman bulmaya çalışacak. Finansman bulunduğu an çekimlere başlanacak gibi görünüyor, zira Coppola bu filmi 2019 bitmeden çekmek istiyor. Yönetmen çekimlere bu yıl başlayamasa da finansman bulunursa 2020’de çekimlere başlayacaktır.