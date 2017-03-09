Martin Scorsese ve Steven Spielberg’in farkı hemen herkes için bariz tabi ama bir de Francis Ford Coppola’dan dinleyelim.

“Spielberg, eşsiz bir tip. Kişisel sinema zevki, büyük kitlelerle aynı… Herkesin sevebileceği filmler yapıyor ama bunun için kendinden ödün verdiğini düşünmüyorum. Sinema görüşü, zevki, vizyonu bu… Şanslı bir adam, sinemadan istediği ve beklediği, kendi film çekip insanlara verebileceği ile birebir uyuyor. Bu sayede çok başarılı…”

“Ama Scorsese öyle değil… Dünyanın en zengin adamları para toplayıp Scorsese’ye “Artık hiçbir maddi sorunun yok, hayatının sonuna kadar istediğin filmi çekebileceksin” deselerdi, yapacağı filmler çektiği filmlerden çok farklı olurdu. Elinde şu anda çektiklerinden çok daha farklı, büyük ve sinemayı değiştirecek güçte senaryolar olduğuna eminim. Scorsese’nin iyi bir yönü ise Hollywood’la barışık yaşaması… Onların filmlerini çekerken araya kendi yeteneğini de koyabiliyor. Popüler sinemanın içine kendi kişisel sinemasını da koymuş durumda…”