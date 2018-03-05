Erotik filmi L’amant double‘la karışık eleştiriler alan Fransız yönetmen François Ozon kariyerine arayı uzatmadan devam edecek. Ozon’un sıradaki filminin adı açıklandı: Alexandre. Yönetmen 18. filmi Alexandre‘ın çekimlerine şubatın ortasında başlamış. Filmin başrollerini Melvil Poupaud, Denis Menochet ve Swann Arlaud üstleniyorlar. Ozon bu kez 40’lı yaşlarındaki üç erkeği -Alexandre, François, Gilles- merkeze koyuyor. Bu üç erkek de çocukluktan beri birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerine verdikleri lakaplarsa Katolik Alexandre, maceraperest François ve aşırı duygusal Gilles. Ozon bu filminde bu üç erkeğin arayışlarını, arkadaşlıklarını, ev-iş-aile yaşamlarını anlatacak. Çekimlerin nisan ortasında tamamlanması planlanıyor. Filmin vizyon tarihi henüz belirlenmedi.