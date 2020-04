Yazdığı her roman heyecanla karşılanan usta yazar Don Winslow‘un The Winter of Frankie Machine adlı bir romanı var. 2009’dan evvel Martin Scorsese – Robert De Niro bu romanı okuduktan sonra sinemaya uyarlamak istemişlerdi. Winslow bu yüzden çok heyecanlıydı. Brian Koppelman ve David Levien ikilisi senaryoyu tamamlayınca mekân araştırmasına başlanmış. Çekim öncesi hazırlıklar hızla devam ederken …Benjamin Button, A Star Is Born, The Insider‘ın senaristi Eric Roth, De Niro’ya Frankie Machine rolüne daha iyi hazırlanabilmesi için “You Paint Houses, Don’t You?” adlı romanı göndermiş.

De Niro romanı okuyunca Frankie Machine‘de yer almaktan vazgeçmiş. Scorsese de romanı okuyunca ikili sıradaki proje olarak bunu seçmişler, olan Frankie Machine‘e olmuş. Scorsese bu romanı The Irishman adıyla uyarladı bilindiği üzere. Winslow şöyle konuşmuş yeni röportajında: “[De Niro/Scorsese ayrıldığında] İnanamadım. Koppelman ve Levien’e hızla bir senaryo yazdırılmıştı. Herkes heyecanlıydı. Hatta hazırlıklar devam ederken telefonda senaristlerin sorularını yanıtlıyor, projeyle ilgili yeni fikirleri kovalıyorduk. Yanılmıyorsam ekip de mekânları araştırıyordu. Filme yeşil ışık yakılmıştı. Film çekilecekti ama birden Eric Roth elinde bir kitapla çıkageldi,” ve Winslow’un projesi iptal edildi.

The Irishman‘de bir tetikçiyi oynayan De Niro, Frankie Machine‘de de bir tetikçiyi oynayacaktı. Yönetmenlik için önce Michael Mann, ardından Scorsese, en sonunda da 2015’te William Friedkin‘le anlaşıldı ama film bir türlü çekilemedi. İleride başka bir yönetmenle çekilir mi bilinmez. Film emekliye ayrılan tetikçi Frankie’nin kendisini öldürmek isteyen tetikçiyi bulmaya çalışmasına odaklanacaktı.