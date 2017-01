Fransa’nın ünlü oyuncularından Gilles Lellouche ikinci filminin çekimlerine hazırlanıyor. Aktör yeni filmi Le Grand Brain‘i (The Deep End) 14 şubatta çekmeye başlayacak. Lellouche ilk kez 12 yıl önce The Secret Adventures of Gustav Kloop filmiyle yönetmenlik koltuğuna oturmuştu. Lellouche yeni filminde Fransız sinemasının tanıdık simalarıyla çalışacak. Filmin başrollerini Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Vanessa Paradis, Leila Bekhti, Jean-Hugues Anglade ve Benoit Poelvoorde üstlenecekler. Lellouche’ün Hamed Hamidi ve Julien Lambroschini’yle birlikte kaleme aldığı Le Grand Brain 40 yaşındaki Bertrand’ın depresyona girip giderek dibe vurmasını anlatacak. Bertrand eşinin desteklerine ve bütün gün kullandığı ilaçlara rağmen depresyondan çıkamaz. Bir gün havuzda yüzerken yüzme takımına denk gelince hayatının amacına kavuşur: Birlikte güçlü görünen, birlikte senkronik bir şekilde hareket eden bu takıma dahil olup şampiyonluğu kovalamak. Filmin bu yıla yetişip yetişmeyeceği şimdilik bilinmiyor.