Paul Feig paylaştığı tweet’le Freaks and Geeks fanlarına bir müjde verdi. Erken finaliyle herkesi üzen kült dizinin belgeseli yayına hazır.

Aslında hemen herkes dizinin bir-iki bölüm de olsa bir reunion’la yeniden çevrimini bekliyor ama belgesel de fena bir haber değil. Yönetmenler Brent Hodge ve Morgan Spurlock (Super Size Me) kendilerinin de çok sevdiği dizinin yapımcılarını, oyuncularını bir araya getirerek bir belgesel oluşturmuş.

James Franco, Samm Levine, Linda Cardellini, Martin Starr, Busy Phillips, Jason Segel ve Seth Rogen’in düzenli oyuncular olarak ilk büyük adımlarını attıkları, Ben Foster, Lizzy Caplan, Shia LaBeouf, Tom Wilson, Ann Dowd, Rashida Jones, Kevin Corrigan, David Krumholtz, Jason Schwartzman ve Ben Stiller’ın da konuk oyuncu oldukları kült dizi Paul Feig ve Judd Apatow’un da kariyerlerine ciddi katkı yapmıştı.