haber The Night Manager Dizisi Devam Edecek Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Tom Hollander, Elizabeth Debicki, Olivia Colman’lı BBC-AMC ortak yapımı The Night Manager aslında altı bölümlü bir mini dizi olarak planlanmıştı. Ama dizi özellikle İngiltere’de epey...

haber Robin Hood’un Eşi Leydi Marian’ın Filmi Çekilecek Güncelleme (27 Şubat): Yeni haberlere göre Marian rolü için mücadeleye Jennifer Lawrence ve Margot Robbie de dahil oldu. Yapımcılar arasındaki mücadeleye ise Amy Pascal, Donald de Line ve Ian...