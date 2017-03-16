16 Mart 2017
Şu sıralar Tomb Raider filminin çekimleriyle meşgul olan, bu yıl üç filmde karşımıza çıkacak genç aktris Alicia Vikander, Freakshift filminde rol alabilir. İngiliz yönetmen Ben Wheatley’nin yöneteceği Freakshift filminin başrolü için Vikander’le görüşmelere başlandı. Film fantastik aksiyon türünde olacak. Freakshift‘in merkezinde canavarlar ve polisler yer alacak, polislerin canavarlarla mücadeleleri anlatılacak. Vikander teklifi kabul ederse filmin kahramanını oynayacak. Wheatley bu filminin çekimlerine ağustosta başlamak istiyor. Wheatley, Tom Hiddleston’ın başrolünü üstleneceği çizgi-roman uyarlaması Hard Boiled ve Wages of Fear klasik filminin yeniden çevriminin hazırlıklarına devam ediyor.
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