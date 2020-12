Amazon, Jamie Bell ve Margaret Qualley’nin başrollerini oynayacağı Fred & Ginger için çalışmalarını sürdürüyor. Efsanevi ikili Fred Astaire ve Ginger Rogers’ın öyküsünü anlatacak filmin yönetmen koltuğunda Jonathan Entwistle var. Senaryo Arash Amel tarafından yazıldı.

Fred & Ginger, ikilinin sahnedeki ve filmlerdeki öyküsünün arka planını anlatacak. Fred Astaire ve Ginger Rogers’ın yarattığı büyülü dünyanın nasıl oluştuğunu aktaracak. İkilinin muhteşem uyumu nasıl yakaladığını, aralarındaki aşkın nasıl başladığını ve sürdüğünü de izleyeceğiz.

Automatik isimli yapım şirketinden Fred Berger ve Brian Kavanaugh-Jones’un yapımcılığını üstlendiği filmin arkasında Max Minghella da var. Bell, daha önce Billy Elliot’ta yer aldığı için dans filmlerine yabancı değil. Diğer başrolü oynayacak Qualley de yeteneklerini Fosse/Verdon’da göstermişti. Jamie Bell son olarak Elton John’un hayatını anlatan Rocketman’de Bernie Taupin’i oynamıştı.

Entwistle da Netflix dizileri I Am Not Okay With This ve The End of the Fucking World ile büyük beğeni toplamıştı.

İkilinin italyan iki taklitçisinin son yılları daha önce Ginger & Fred ismiyle Federico Fellini tarafından sinemaya aktarılmıştı.